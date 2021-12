Casi de manera inmediata tras conocerse los resultados de la primera vuelta presidencial, en las redes sociales aumentó exponencialmente la cantidad de contenido que circula sobre los dos candidatos que aspiran a convertirse en el próximo presidente de la República: Gabriel Boric, de Apruebo Dignidad, y José Antonio Kast, del Frente Social Cristiano.

En cerca de tres semanas, los abanderados han sido objeto de estados de Facebook, tuits, historias de Instagram, videos en TikTok, memes y comentarios en las principales redes sociales.

¿Qué hay tras el despliegue digital de ambos candidatos y cuál podría ser su impacto?

Kast crea comunidad

El líder del Partido Republicano destaca por su alta presencia en TikTok, donde tiene más de 411.300 seguidores (versus los cerca de 198.800 de Boric). Allí, publica clips audiovisuales en los que muestra un lado más lúdico y humorístico, una faceta que contrasta con su usual desplante ante los medios. Además, utiliza la plataforma para responder preguntas cotidianas que le hacen sus adherentes, aunque sin dejar de lado las programáticas.

El director del Observatorio de Política y Redes Sociales de la Universidad Central (UCEN), Felipe González, comenta a CNN Chile que es evidente que Kast tiene una estrategia comunicacional para redes sociales. “Él crea un personaje y es un personaje que aparece mucho más cercano, muestra una faceta más humorística y está demostrado que cuando los candidatos hacen esas cosas, las personas tienden a tener más empatía con ellos, se sienten más próximos. El tipo aparece duro en los debates, pero en TikTok es tan simpático como podría ser mi amigo”, señala.

De este modo, “hace contraste” entre el discurso: “Kast es un candidato que se asocia mucho a la mano dura y que aparezca haciendo videos chistosos en TikTok como que cambia toda la percepción de las personas“.

El director del Núcleo Inteligencia Artificial y Sociedad y académico de la Universidad de Chile, Lionel Brossi, coincide con esa apreciación y menciona que “uno podría decir que los contenidos de Kast en TikTok no son políticos, en términos generales, sino que aluden más a básicamente identificar cuáles contenidos están siendo virales en TikTok y replicarlos”.

Lee también: ¿Se puede pedir cambio de domicilio electoral para la segunda vuelta?

Brossi explica que los usuarios en TikTok generalmente “no buscan contenido político en particular, sino que buscar entretenerse” con bailes y desafíos. “Eso es lo que Kast ha hecho en lo particular”, afirma.

No obstante, Eduardo Arriagada, investigador del Social Listening Lab (SoL) y académico de la Pontificia Universidad Católica (PUC), indica que “más que una estrategia digital, es un trabajo digital que tiene a favor. En su entorno hay mucha gente que también tiene un uso digital muy fuerte y que le hace mucho eco a las cosas que hace”.

“Últimamente, han tenido (en el comando) un trabajo interesante en el tema de TikTok, que es bastante común en los candidatos de la derecha a nivel internacional, y han aprovechado lo que han hecho otros presidentes y candidatos presidenciales”, continúa.

Boric como objeto de meme

En la otra vereda, el diputado de Convergencia Social (CS) ha optado por presentar su contenido programático contraponiéndolo con el de su contendor. No obstante, lo que más ha llamado la atención es que se ha transformado en ícono del meme político con frases y agrupaciones ficticias -como disléxicos por Boric- que surgen como respaldo a su candidatura.

SomeBoric to love, perritos por Boric e incluso memes por Boric, son parte de las parodias y agrupaciones ficticias que se han creado en redes sociales para homenajear y apoyar la candidatura presidencial del parlamentario. Esto ha sido respaldado tanto por el comando como por el mismo candidato.

Bajo este punto, Arriagada destaca la ventaja generacional que tiene Boric frente a Kast y cómo el uso de redes sociales ha estado presente desde el el nacimiento del Frente Amplio. Sin embargo, añade que “les pena que no lo usen tanto directamente”.

Por ejemplo, “el alcalde de Valparaíso (Jorge Sharp, ex frenteamplista), cuando uno lo comparaba en 2019 con (Daniel) Jadue, se notaba mucho que al alcalde de Valparaíso le manejaban su cuenta, mientras que Daniel la usaba él mismo”, indica.

Sin embargo, desde enero ha estado realizando seguimiento a las redes sociales de los distintos abanderados y ha observado que “Gabriel Boric tuvo un desempeño mejor que el de Jadue en el primer trimestre de este año y yo creo que parte del mérito de su triunfo estuvo en el trabajo que hizo en las redes”.

El experto complementa que el uso del diputado como objeto de meme seguramente está siendo aprovechado por la campaña: “la campaña de Gabriel seguramente está como ‘retuiteando’ o moviendo ese tipo de contenido y fomentándolos a su vez, pero ahí lo que están haciendo es involucrar al usuario“.

De hecho, estos han llegado a la franja electoral del candidato, donde se han mostrado algunos de los memes y videos de apoyo que surgen y le son enviados por distinta organizaciones y personas.

Pero el realizar y compartir no basta para ganar una elección presidencial. Incluso, no necesariamente condice la real intención de voto de una persona, asegura González. “La importancia es si el meme cruza o rompe lo que se conocen como cámara de eco, porque si los memes circulan en las comunidades de personas que ya votaron por Boric no van a tener ningún efecto”, explica.

El alcance depende de la plataforma en la que se comparte el contenido o meme. En Facebook, explica González, hay más probabilidades de “salir de la cámara de eco” porque la información depende del comportamiento de las personas de tus contactos. “Te pueden aparecer cosas de Boric porque tú tienes personas que son adherentes de Boric y tú no serlo”, señala.

Uno de los desafíos que tiene la estrategia de Boric es conseguir que los jóvenes que votaron en el plebiscito de 2020 vuelvan a votar, particularmente ese amplio número de personas que se restaron de la elección de constituyentes y de la primera vuelta.

Lee también: Revisa las próximas fechas clave antes de la segunda vuelta presidencial

Así lo destacó el pasado 24 de noviembre el fundador de Decide Chile, Cristóbal Huneeus, en Última Mirada de CNN Chile, cuando precisó que que todavía “quedan más de dos millones (de inscritos nuevos) que no están votando (en las últimas elecciones). Quedan más de dos millones de jóvenes menores de 30 años que pueden ir a votar. Si van a vota en la segunda vuelta, Gabriel es presidente”.

Por eso, concluye por su parte Arriagada, “esta estrategia tiene que mucho que ver con darle un poco emotividad y de temas como más de izquierda, y es lo que está haciendo por el lado juvenil”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por CNNChile (@cnnchile)

El uso del meme en la política

El uso del meme y los videos de TikTok sin duda marcaron un hito en esta campaña presidencial 2021. Por primera vez, aspirantes a La Moneda hicieron uso intensivo de ambos tipos de contenido, teniendo directa relación, a través de las redes sociales, con sus seguidores. Pero, ¿por qué hacerlo?

Hablatam: Jóvenes, Habilidades digitales, brechas de contenidos y calidad de la información en América Latina es un proyecto regional dirigido por Lionel Brossi. La investigación se refiere a las dinámicas informacionales de adolescentes en Argentina, Chile, Brasil, Uruguay y Colombia. El especialista comenta que “cuando nosotros les preguntamos a muchos jóvenes que tenían entre 13 y 17 años dónde se informan o cuál es la fuente de información número uno, muchos de ellos contestaban los memes, lo cual nos sorprendió bastante”.

“Los jóvenes comentaban que a partir de memes se enteraban de muchas noticias. Es decir, como empezaba a circular un meme sobre tal candidato político, luego iban a otras fuentes de información para poder entender por qué este meme se estaba viralizando. Entonces, ese es un punto súper interesante que también da cuenta del valor que tiene el meme hoy en día en los procesos políticos”, explica.

Respecto al uso del meme en una campaña presidencial, Arriagada expresa que, a su juicio, la clave de una campaña en redes sociales, a diferencia de las campañas en otro soporte, “es que tiene que generar conversación, tiene que generar interactividad y lo bueno de los memes es que la generan”.

“No es lo mismo que publicar un estado en que a ti te gusta el estado o no te gusta. El meme es algo que tú puedes compartir y eso da interactividad. Tú lo que tienes que lograr en una campaña de redes es que más que te lean, es que te compartan porque la gracia no es que te llegue un meme, sino quién te lo manda”, indica.

“Es decir, a ti el valor de ese meme no solamente es que lo viste, sino que te lo mandó alguien que para ti es entrañable, alguien que para ti es interesante, alguien que para ti te sorprende que esté apoyando a un candidato de izquierda y eso tiene un valor”, agrega.

No obstante, comenta Arriagada, existe otro factor que tiene relación a cuán arraigado tienen los candidatos el concepto y buen uso de las redes sociales en sus campañas y comandos. Por ejemplo, la mayor parte de los candidatos políticos no terminan de entender bien qué es lo que es una red social, sostiene. “Lo ven como los medios nuestros tradicionales, donde uno lo que hacía era publicar mensajes y que lo importante era llegar a la mayor cantidad de gente que leyera. Ese es como el pasado. Eso ya no basta”, señala.

“El meme es una herramienta política desde ya hace bastante tiempo que, en Chile, la gente le ha puesto mucho tiempo y cariño al tema. Entonces, en ese sentido yo lo encuentro como valioso como espacio complementario a lo que están haciendo los candidatos”, destaca.

De este modo, concluye el especialista, “yo creo que lo que la lleva hoy día es ese tipo de producto que tiene doble audiencia: tiene una audiencia quizás más troncal en las redes sociales y segundariamente también con mucha fuerza por la cobertura que tiene la televisión”.

Desventajas de Kast y Boric en redes sociales

Finalmente, González menciona que las desventajas que podría tener el comando de Gabriel Boric sobre los memes del candidato que circulan en redes sociales, asumiendo que es una estrategia consciente, “es que en verdad queden (los memes) en la cámara eco de los que ya votaron por Boric”.

Además, el especialista precisa que “es absolutamente impredecible lo que puede pasar con ese contenido porque no lo produce el mismo Boric ni su equipo, sino lo produce gente que está allá afuera”.

Respecto a José Antonio Kast, el académico dice que a su juicio es limitada la penetración que pueda tener el fenómeno de TikTok en un voto favorable por él. “Es una red bien de uso intensivo por parte de adolescentes. Entonces, cabe la duda si en verdad puede viajar a otras redes y producir como un efecto de apoyo”, concluye.

Parisi y la relevancia de la presencia virtual

Un aspecto que sorprendió a todos en la primera vuelta presidencial fue el tercer lugar que obtuvo el ex candidato Franco Parisi y el inédito triunfo de su recién creado Partido De la Gente (PDG) en las elecciones de consejeros regionales y diputados. En esta última, consiguió una bancada con seis cupos en la Cámara Baja.

Conoce a todos los candidatos electos del Partido de la Gentehttps://t.co/yUkxsB65oZ — CNN Chile (@CNNChile) November 22, 2021

Para Lionel Brossi, el resultado del economista “es otra de las pruebas de que la presencia virtual sí tiene una importancia cada vez más relevante en los votantes”.

“En el contexto de mis clases lo hemos analizado: hace muchos años la serie Black Mirror había sacado un capítulo que se llamaba The Waldo Moment, que era sobre un candidato absolutamente virtual y cómo la gente terminaba votando por él. Es súper interesante igual analizar cómo estos fenómenos de la virtualidad también pueden tener incidencia en las votaciones”, agrega.

El episodio corresponde a la tercera entrega de la segunda temporada de la destacada serie de ciencia ficción distópica de origen británico. En él se narra la historia de James Salter (Daniel Rigby), un fracasado actor de comedia que es encargado de animar y darle voz a Waldo, un extrovertido e irónico oso azul de dibujos animados que entrevista incisivamente a políticos y figuras relevantes del acontecer nacional.

Ante el crecimiento de su popularidad, el productor Jack Napier (Jason Flemyng) sugiere a modo de broma que Waldo postule a las elecciones parlamentarias con el fin incrementar el reconocimiento del personaje y obtener gran éxito en el programa. Es así como luego de un discurso que es publicado en Youtube y tras otras intervenciones similares en redes sociales, la caricatura se convierte en un referente y adquiere el respaldo y voto real de la ciudadanía.

No obstante, la situación se sale de control cuando Napier le arrebata a Salter el control sobre Waldo e incita a la población a causar disturbios después de haber obtenido el tercer lugar en los comicios.

Respecto al caso de Parisi, Brossi precisa que aunque “han aparecido muchos artículos básicamente aludiendo a la virtualidad como esta estrategia unicausal por la cual muchos votaron por Parisi, hay que ver otros tipos de mediaciones que cruzan, que interaccionan con el tema virtual”.

González, por su parte, hace hincapié en que prácticamente todas las campañas fueron principalmente digitales: “la única diferencia fue que los otros estuvieron en debates televisados”. Los mitines y grandes reuniones ya no se estilan, principalmente por la pandemia del coronavirus.

Lee también: Protocolo sanitario para la segunda vuelta: Lo que debes tener en cuenta para el 19 de diciembre

Para Arriagada, la “fortaleza” de Parisi es que aprovechó la no presencialidad a su favor, mirando antecedentes internacionales similares: “la última campaña electoral donde él vive, en Estados Unidos, Joe Biden casi no salió de su living por el tema de la pandemia e hizo toda su campaña desde su casa”.

De este modo, el ex abanderado del PDG “está aprovechando sobre todo la cultura del Zoom que todos vivimos a partir de marzo de 2020. Él se subió a eso, a ese tipo de contenido audiovisual que te permite hacer, por ejemplo, a través de Facebook, a través de una serie de herramientas como eventos masivos, él se subió a eso”, agrega.

Según Felipe González, el uso de plataformas como Youtube y Facebook por parte de Franco Parisi sirvió bastante durante su campaña presidencial, ya que “sabemos por los estudios que existen que las personas utilizan Facebook para informarse, lo utilizan de manera bien sistemática en Chile”.

“Por otro lado, Facebook tiene otra ventaja que no tienen las otras redes sociales: Facebook sí permite generar comunidad. Tú tienes unos seguidores y hay una interacción más pública con los seguidores -pones videos, hay mucho más comentario-; la plataforma se presta para generar comunidades”, continúa.

“Entonces, Parisi hizo muy bien eso. Usó una red social que las personas usan de manera sistemática para informarse y la usó para hacer una comunidad. Yo creo que ahí tuvo su ventaja. Su estrategia fue bastante inteligente en ese sentido”, concluye.