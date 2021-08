El jefe de campaña de Yasna Provoste, Marcelo Mena, manifestó que la participación ciudadana en la consulta ciudadana que se está desarrollando esta jornada “no es comparable” con las primarias presidenciales del mes de julio, y sostuvo que “no tuvimos campaña, ni propaganda”.

En entrevista con CNN Chile y CHV Noticias, el ex ministro valoró la cantidad de gente que hasta el momento ha participado del proceso. “Está claro que hay una gran vocación de miles de personas que han votado, pero también vocación voluntaria que cree en la democracia y la participación“, indicó.

Lee también: Alessia Injoque, jefa de campaña de Narváez: “Quedó demostrado que la participación ciudadana siempre es el camino”

Al ser consultado por la participación ciudadana que ha levantado esta elección, Mena destacó: “Mucha gente ha hablado de la indiferencia de este proceso y es muy buena noticia que no sea indiferente quien es el candidato de Unidad Constituyente (…) independiente de lo que pase es muy bueno para el país”.

El jefe de campaña de la candidata DC, abordó las críticas que recibió Provoste por la presentación tardía de su programa de gobierno, dijo que se trataba de “críticas injustas” ya que la senadora “fue haciendo posición como pocos (…) las ideas de Yasna Provoste siempre han estado sobre la mesa”, opinó Mena.

El ex ministro destacó en la conversación que la sustentabilidad es un tema tema transversal de lo que podría ser un gobierno de Provoste. “No basta con sacarse una foto en una termoeléctrica ni sumarse con respecto a los temas de Dominga (…) acá no tenemos nada que demostrarle a nadie y nuestros antecedentes son los dan cuenta de la convicción de lo que queremos lograr para el país”, manifestó el ex ministro.

En ese sentido, Mena lanzó una dura crítica al ejecutivo por la aprobación del proyecto minero Dominga: “Fue una declaración de principio del presidente Piñera, que no le importa el medioambiente y fue inaceptable lo que ocurrió“, en esa línea también expresó que “cuando un gobierno habla que está a favor de la ciencia, entonces escuchemos a los científicos de la zona que dicen que este proyecto es absolutamente incompatible con el territorio” concluyó el jefe de campaña de Yasna Provoste.