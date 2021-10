La noche del lunes se llevó a cabo un nuevo debate que reunió a los candidatos presidenciales, con miras a las elecciones programadas para el mes de noviembre.

En esa instancia, cada abanderado tuvo la posibilidad de realizar preguntas directamente a uno de los otros representantes escogidos al azar.

En este contexto, Yasna Provoste (DC) y Sebastián Sichel (Chile Podemos Más) se enfrascaron en un fuerte cruce cuando la abanderada de la ex Concertación cuestionó al oficialista: “en el debate pasado te costó responder, te pregunté si habías sido lobbista, y me dijiste ‘no fui lobbista’ y los días dieron cuenta que sí te habías dedicado al lobby en Dicom, en las autopistas”, comenzó diciendo.

Tras exponer esos antecedentes, la carta de Nuevo Pacto Social le preguntó al ex ministro: “¿hiciste lobby por el gas también o no?”.

Ante el emplazamiento, Sichel contestó rápidamente: “¿cuántos años has trabajado en el sector público? 30 años, los únicos años que no trabajaste en el sector público fue porque te destituyeron”.

Inmediatamente la senadora afirmó: “Sí, pero no fui lobbista”. “Te destituyeron por hacer mal tu trabajo”, contraatacó el abanderado de Chile Podemos Más.

“Sé que no te voy a poder explicar nunca lo que hacemos en el sector privado, cómo trabajamos los abogados, fui abogado orgullosamentey me he desempeñado más de la mitad de mi vida como abogado y la verdad, me impresiona cómo gente como tú hasta el día de hoy recibe un sueldo de casi dos millones de pesos por estar acá, no entiende y ataca al sector privado”, añadió.

Tras los cuestionamientos, Provoste manifestó: “soy senadora de la República, cumplo con mi tarea y yo creo que el único gráfico donde tú estás arriba respecto de todas las otras candidaturas es con los aportes de privados, por eso te pregunto si hiciste lobby por el gas también”.

Luego, vino la réplica del oficialista: “fui abogado orgullosamente, si hubiera sido lobbista habría un registro y nunca lo he tenido, en cambio usted y sus operadores han hecho eso en redes sociales, pero estoy muy orgulloso de haber sido académico, de haber trabajado muchas veces. Estoy orgulloso de haber sido abogado porque defendemos los intereses de nuestros clientes”.

“Sería bueno que alguna vez trabaje en el sector privado”, le sugirió Sichel.

Sin embargo, la carta de la DC rápidamente contestó: “nunca para defender los derechos de las grandes empresas”.

“No he tenido como cliente ninguna empresa del gas”, dijo finalmente el representante de Chile Podemos Más.