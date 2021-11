El candidato del Frente Social Cristiano (FSC), José Antonio Kast, dijo que saludaría a su contendor de Chile Podemos Más, Sebastián Sichel, en caso de que el ex ministro pase a una segunda vuelta y represente a su sector en diciembre.

Tras una caótica votación y un amplio despliegue policial, el líder del Partido Republicano comentó brevemente sus impresiones de los comicios de este domingo, refriéndose también a temas de la contingencia política.

Durante su llegaba a su local de votación Paine, el periodista Daniel Matamala le consultó a Kast si espera que haya una fotografía final entre él y Sebastián Sichel, sea quien sea que pase a segunda vuelta.

El ex diputado respondió: “hay que esperar quién pasa primero a la segunda vuelta. Si él pasa, yo voy a estar ahí saludando, sino, él tendrá que tomar la decisión en qué momento se podrá conversar”.

Tras salir de su local de votación, se le consultó a Kast qué le pareció el amplio triunfo que obtuvo su contendor de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, en países como Australia, Nueva Zelandia y Corea del Sur. Kast contestó que “estaba tan entretenido preparando huevos revueltos que no me he preocupado de las elecciones en el extranjero”.

Por otra parte, señaló respecto al polémico allanamiento a cargo de Carabineros a Comunes con motivo de la investigación del Ministerio Público por el caso de Karina Oliva: “son hechos que tendrán que ir estableciéndose y claramente la actuación depende de un fiscal”.