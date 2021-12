En el marco del debate de la Archi, José Antonio Kast emplazó a Gabriel Boric por el apoyo que recibió del Colegio de Periodistas de Chile, ya que, a su juicio, el respaldo “claramente atenta contra la libertad de expresión”.

En primera instancia, el candidato de Apruebo Dignidad le consultó al abanderado republicano qué es lo que no considera como una dictadura, tras enumerar una serie de declaraciones de Kast en las que utilizaba este término.

“Cuándo se promulgó la Ley de Identidad de Género en el año 2018, José Antonio Kast habló de una dictadura liberal. Cuándo se iluminó La Moneda en el día de la diversidad sexual, José Antonio Kast habló de una dictadura gay. Cuándo pasamos a Fase 2 en pandemia, José Antonio Kast habló de una dictadura sanitaria. Escribió una columna en 2018, diciendo que la mayoría de los periodistas son de izquierda y los medios son dominados por ellos (…) y ahí habló de una dictadura mediática progresista. Yo le pregunto a José Antonio Kast, ¿qué es lo que no considera dictadura y por cierto considera dictadura la que usted apoyó en 1988 en la campaña del Sí? Y por último, ¿dónde metería presos en su Estado de Excepción en los lugares que no son cárceles a la gente?“, preguntó Boric.

Sin embargo, el candidato del Frente Social Cristiano solo se refirió a la interrogante respecto a la libertad de expresión. “En el tema de la libertad de prensa, yo le pediría a Gabriel que critique la declaración del Colegio de Periodistas que firmó una declaración apoyando su candidatura“.

“Eso me parece absolutamente impropio y le pediría también que hable con su asesor Diego Pardow, que dijo que iban a ver el tema de la libertad de expresión (…) y le quiero pedir que hable con el Colegio de Periodistas para que revierta esa decisión porque claramente atenta contra la libertad de expresión, y lo quiero emplazar a usted por el tema de la violencia”, respondió Kast, a lo que Boric volvió a emplazarlo para que contestara su interrogante.

“Le he hecho varias preguntas que usted no me ha contestado, como lo es la inflación, la economía, muchas otras cosas que usted en muchos debates no ha contestado”, replicó Kast, y agregó: “Gabriel dice que es contrario a la violencia y él avaló la violencia del Frente Manuel Rodríguez, usó una polera de Jaime Guzmán con una bala en la cabeza, se reunió con el asesino de Jaime Guzmán en secreto. Validó las protestas violentas, votó en contra de la ley anti barricadas, votó en contra de la ley que sancionaba a quienes maltrataban a Bomberos de Chile, hizo que la gente partidaria de él votara en contra del Estado de Excepción, planteó permanentemente indultar a los violentistas y no reconoce que en La Araucanía hay terrorismo”.