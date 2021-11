Este lunes, el creador del sistema de Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) y ex ministro del dictador Augusto Pinochet, José Piñera, salió a dar declaraciones en torno a los resultados de la primera vuelta presidencial del pasado domingo.

“Gran triunfo de la libertad en Chile. Un campeón del modelo de libre mercado y un hombre de paz, José Antonio Kast, gana la primera vuelta de las elecciones presidenciales”, señaló desde su cuenta de Twitter el hermano del presidente.

En la misma publicación, el “padre de las AFP” apuntó contra el candidato de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, calificándolo como “el campeón del comunismo”.

Las palabras del defensor de medidas implementadas bajo un régimen autoritario se cuadran con sus anteriores publicaciones, en las que asegura que si “el candidato del libre mercado ” resulta electo, volvería el “milagro chileno”.

Asimismo, la ex autoridad del régimen de Pinochet planteó que un eventual triunfo del candidato de la derecha más dura sería equivalente “al tercer milagro chileno“.

El mensaje de José Piñera vino acompañado de un afiche alusivo a su revista Economía y Sociedad, donde la portada es el abanderado del Frente Social Cristiano con el lema “Un líder de extrema necesidad“.

