Luego del triunfo de Yasna Provoste en la consulta ciudadana realizada por Unidad Constituyente el día sábado, el ex presidente del PPD, Heraldo Muñoz conversó con Fernando Paulsen en CNN Chile, respecto al triunfo de la senadora.

Respecto a la participación que logró convocar la primaria ciudadana, el ex ministro sostuvo que “no es un número deseable”, pero también señaló que “si uno considera que han sido 3 semanas las que se tuvieron para organizar la consulta a pulso, entre los partidos, sin Servel, sin franja televisiva, sin ninguna de las ventajas de una primaria legal a mí me parece que este un resultado que es el que la ciudadanía decidió”.

Al ser consultado respecto a la alineación que tendrán los partidos de Unidad Constituyente luego del triunfo de Provoste, el ex ministro manifestó que: “El 99,9% de la militancia y de los simpatizantes de los partidos de la Unidad Constituyente van a estar detrás de Yasna Provoste, siempre habrá alguien en cualquiera candidatura que va a optar por una alternativa distinta” y en ese contexto complementó: “aquí ni siquiera es importante lo que piensen los militantes o simpatizantes, lo más significativo son las y los independientes”.

Y en esa misma línea enfatizó en la importancia que tendrán los independientes en las elecciones presidenciales del mes de noviembre. “Yo apuesto a las y los independientes, aquí hay una gran cantidad de votos que no estuvieron en la primaria del FA-PC, ni de la derecha”, y agregó: “tengo mucha confianza de que Yasna va a pasar a segunda vuelta y que va a ser apoyada por los independientes”.

El ex timonel del PPD también abordó el tema de las listas parlamentarias que deben ser entregadas el próximo lunes y en que ya trabaja la coalición. Al respecto, Muñoz adelantó que “los secretarios generales y presidentes de partidos van a tener un fin de semana muy intenso, porque van a tener que cuadrar las listas y ver que va a pasar con el PRO”. Respecto a las negociaciones en cuando a las listas, el ex ministro confirmó que es un proceso que “ha avanzado, pero no está terminado”.

Y anticipó que si el PRO participará en las listas parlamentarias debe respaldar la candidatura de Yasna Provoste, ya que “sino, no tendría sentido”.

“Existe una centro izquierda en el país que quiere cambios profundos, que quiere un nuevo modelo de desarrollo, que quiere transformaciones estructurales, pero que al mismo tiempo quiere gobernabilidad, quiere paz, quiere responsabilidad“, añadió Muñoz.

Por último, Heraldo Muñoz no descartó los roces al interior de la coalición, como sucedió con el FA y el PC tras las primarias de julio. “Puede haber fricciones, ninguna preparación de lista parlamentaria elegida de manera popular está sin tensiones cuando hay una coalición (…) Yo no descarto que hayan algunas fricciones pero ese va a ser un problema de todas las coaliciones y candidatos”, concluyó el PPD.