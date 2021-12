(Agencia Uno) — Acompañado de un grupo de mujeres, adultos mayores, jóvenes y personas en situación de discapacidad, el vocero de Gobierno, Jaime Bellolio; ministro secretario general de la Presidencia, Juan José Ossa; la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Mónica Zalaquett, y el presidente del Consejo Directivo del Servel, Andrés Tagle, reiteraron el llamado a participar en la segunda vuelta presidencial y entregaron recomendaciones sanitarias para un voto seguro.

Desde el Patio de Las Camelias en el Palacio de La Moneda, el ministro Bellolio recordó que los adultos mayores, mujeres embarazadas y personas en situación de discapacidad tendrán trato preferente durante la elección de este domingo 19 de diciembre.

“Queremos invitarlos a votar este domingo, porque votar es seguro. Hoy hay un 40% menos de casos activos que hace un mes atrás, es decir, estamos en la mejor situación de la pandemia comparado con cualquiera de las otras elecciones en las que hemos estado. Además, están tomadas todas las medidas de resguardo al interior de los locales, tal cuál como ha sido la tónica en las elecciones pasadas. Recordarles a todos que para los adultos mayores, así como para mujeres embarazadas y personas en situación de discapacidad habrá trato preferente continuo”, sostuvo Bellolio.

“¿Qué quiere decir esto? Que van a ser puestos siempre primeros en la fila y para eso van a haber facilitadores del Servel que van a estar ayudando. Pero también es importante que todos tengamos empatía por el resto y si vemos a alguien que debiese tener la preferencia, que pase por delante. Los adultos mayores que tengan problemas con identificar su local de votación o su mesa, pueden verlo en la página del Servel o llamar por teléfono al Fono Mayor que es el 800 400 035”, indicó el vocero.

También, el secretario de Estado aseguró que en la Región Metropolitana, Metro de Santiago y los servicios Metrotren Nos y Metrotren Rancagua-Estación Central funcionarán gratuitamente. En Valparaíso también lo será el Merval, en Concepción el Biotren, más el tren Corto Laja.

En total serán 2.151 los servicios de transporte público que operarán de forma gratuita durante la jornada electoral. En ese sentido, todos los servicios de trenes urbanos, van a estar funcionando con una frecuencia mayor, de hecho un 19% más que un domingo normal. Además se ampliaron los horarios y el transporte público aquí en la RM, va a tener un 75% más de frecuencia y oferta que un día domingo tradicional.

En tanto, en el ámbito de la seguridad las autoridades detallaron que las Fuerzas Armadas han desplegado 22.400 efectivos en 2.571 recintos de votación de todo el país. Entre el Ejército, Armada y Carabineros, el total de efectivos es de 22.460.

“Así que ya saben, están dadas todas las condiciones porque queremos que este día domingo todos vayan a votar. Porque votar es seguro, y porque este domingo vamos a elegir al Presidente que nos conducirá por cuatro años, que tendrá la importante labor de cerrar heridas, de sanarlas y después, de trabajar por la unidad del país que es lo que queremos para Chile, para que este sea un país más justo”, puntualizó Bellolio.

El ministro Ossa, por su parte, destacó que “queremos que se trate de una fiesta con la mayor participación posible, en las últimas elecciones -aun cuando hemos estado inmersos en la mitad de la pandemia del Coronavirus- no han aumentado los contagios. Ir a votar ha sido y es seguro. Y en ese sentido, quisiéramos invitar particularmente a las personas que puedan tener un legítimo temor de contagiarse y todavía más especialmente a los adultos mayores. La sabiduría de ellos es muy necesaria a la hora de guiar los destinos y la verdad es que los hemos echado de menos últimamente, así que los invitamos a votar. Los adultos mayores, las mujeres embarazadas, las personas con alguna discapacidad, si van a votar temprano para evitar el calor y no están los vocales de mesa, no pueden ser obligados a ser vocales de mesa. Cuenten con esa tranquilidad y también, por supuesto, tendrán como siempre los horarios preferentes para que puedan ejercer con tranquilidad su derecho a voto”.

Mientras, la ministra Zalaquett indicó que “han pasado 69 años desde que las mujeres logramos votar por primera vez y desde entonces, hemos llegado en mayor número a ejercer nuestro derecho a sufragar. Hoy las quiero invitar a que sigamos participando de manera masiva y decirles especialmente a las mujeres que están embarazadas que se sientan tranquilas porque tendrán acceso preferente durante toda la jornada. A las más de 7 millones de mujeres habilitadas para votar les decimos que asistan confiadas y no se resten de este proceso porque cuando participamos fortalecemos la Democracia”.

Finalmente, el Director del Servel recordó que se podrá votar con la cédula de identidad vencida desde el 1 de octubre de 2019 e hizo un llamado a revisar con anticipación sus datos electorales.

“Recordar que los vocales de mesa son los mismos que ejercieron efectivamente su labor el 21 de noviembre pasado. El domingo a las 7:30 de la mañana necesitamos su presencia, sino no podemos funcionar. Por lo que solicitamos encarecidamente que concurran a esta función tan relevante para la democracia. Además, insistir en los horarios, es de 8 hasta las 18 horas. Hasta este horario se permite el ingreso a las personas que están haciendo fila en el exterior del local a adentro del mismo, de forma que toda la fila se haga delante de la mesa”, señaló Andrés Tagle.