El músico estadounidense y guitarrista de Rage Against The Machine, Tom Morello, celebró a través de sus redes sociales el triunfo de Gabriel Boric en las elecciones presidenciales de este domingo 19 de diciembre.

“¡Hemos ganado! ¡El fascista, amante de Pinochet, Kast ha cedido! #HUGE”, señaló el artista. Morello acompañó su mensaje con una imagen del recién electo presidente de la República.

El artista siguió celebrando en su Instagram, donde subió la misma fotografía de Gabriel Boric, pero con un nuevo texto. “Chile: Antifascistas: 1 – fascistas: 0”, escribió.

Previamente, el ex guitarrista de Audioslave había entregado su apoyo al candidato de Apruebo Dignidad. “Detengan el fascismo. Voten por Gabriel Boric“, sostuvo hace algunos días.

Otros artistas que felicitaron a Gabriel Boric fueron Residente, ex líder de Calle 13, y Roger Waters, cofundador de Pink Floyd. “Esto no es solo para la gente de Chile es para todas las personas en el mundo“, manifestó Waters en su cuenta de Twitter.

Heartfelt message to all my brothers and sisters in #Chile with huge thanks from the rest of us.

Love

R. pic.twitter.com/Ob9f7M9EXf

— Roger Waters (@rogerwaters) December 20, 2021