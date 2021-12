En el último debate presidencial antes de la segunda vuelta del 19 de diciembre, la carta de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, se refirió a una posible rebaja del impuesto específico de los combustibles, asegurando que en su eventual gobierno no se bajarán, debido a que “estamos destruyendo el planeta en que vivimos. Y tenemos que ser muy enfático en que nuestro desarrollo tiene que cambiar, porque si no, no va haber futuro para los niños que están viendo este debate”. Además, aclaró que “uno no puede tener una política transversal de rebajar el precio de los combustibles porque eso es regresivo y le hace mal al medio ambiente”.