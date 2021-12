En el último debate presidencial antes de la segunda vuelta de este 19 de noviembre, el candidato de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, confirmó que se reunió con la ex mandataria Michelle Bachelet, con el fin de aprender de las gestiones anteriores, al igual como lo hizo con el ex presidente Ricardo Lagos. “Nos juntamos a conversar tuvimos una muy buena conversación, así como me juste con el presidente Ricardo Lagos. Porque creo que mi deber es escuchar a quienes tienes experiencia en esto y aprender tanto de sus aciertos como de sus errores Y ellos han sido muy generosos en poder compartir conmigo su visión de este momento”, explicó.