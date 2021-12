El ex ministro de Hacienda del ex presidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle y antiguo militante de la Democracia Cristiana (DC), Eduardo Aninat, anunció que votará por el candidato presidencial del Frente Social Cristiano (FSC), José Antonio Kast.

En una carta al director que publicó este miércoles El Mercurio, Aninat señala “es malo hacer comparaciones entre personas. Hay que evitarlo porque de lejos nunca se tiene toda la visión que corresponde. Por ende, parto por dar excusas al dar una evaluación personal. Esto es lo que observo con atención hasta hoy”.

“Vi enteras las entrevistas humanas a cada candidato: Boric primero, Kast después. No me perdí detalle alguno”, continúa. “También he seguido los foros y las declaraciones desde hace meses. He leído los dos programas. Lo último se ve incompleto y ambiguo en ambos casos: poca concreción. Aunque uno de los programas es más realista que el otro”, añade.

El ex secretario de Estado confiesa: “seré sincero, son candidatos que hoy no entusiasman mucho para enfrentar el futuro largo de Chile. Pero hay que ser realista y práctico: es lo que hay. Es lo que la plaza pública nos ofrece el día de hoy a los ciudadanos”.

“Había pensado en no votar. Anular el voto. Este día opto por algo distinto, pues creo que es una responsabilidad con el país como un todo. Evadirme no contribuye a nada”, sostiene.

De este modo, Aninat concluye revelando que “votaré por José Antonio Kast el día 19 de diciembre próximo. Con dudas, por cierto, pero así lo decidí”.