(Agencia UNO/ CNN Chile) – Los diputados de la UDI, Jorge Alessandri y Guillermo Ramírez, hicieron una invitación a realizarse un “examen de pelo” al candidato presidencial de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, luego de que mostrara un test de drogas durante el debate de Anatel.

Alessandri se refirió al último debate y aseguró que “creo que los candidatos expresaron sus distintas percepciones, pero me pareció que no fue un debate que haya cambiado la percepción del resultado, no fue un debate que movió la aguja. Hubo luces y sombras de parte de los dos”.

Lee también: “Muy irresponsable”: Captan a Boric encarando a periodista que lo cuestionó por test de drogas

Sobre el test de drogas, indicó que “me parece que Boric tendrá que aclarar por qué se va a hacer un examen el día que está guardando cuarentena preventiva, después por qué ese examen es para 72 horas y no para seis meses”.

Una vez terminado el encuentro organizado por Anatel, el diputado por Magallanes se sometió a las preguntas de la prensa, donde fue consultado por los motivos que lo llevaron a tomarse una muestra de orina y no una de cabello.

“No tengo problema en realizarme uno de pelo si Kast quiere pagarlo”, respondió la carta del Frente Amplio (FA), quien además aludió al alto costo del examen y el plazo de entrega de sus resultados.

Frente a esta situación, Alessandri manifestó que “si necesitaba un apoyo con los $700 mil que cuesta el examen de pelo, evidentemente la bancada de la UDI estaría feliz de hacerle una vaca”.

Por último, Ramírez sostuvo que “nos parece muy bien que ambos candidatos presidenciales estén de acuerdo que los exámenes de drogas son necesarios. Son útiles por transparencia y por eso, nosotros esperamos que el Congreso apruebe la ley que obliga a los parlamentarios a someterse a un test de drogas; no de orina como lo hizo Gabriel Boric, sino de pelo, porque tiene una mayor eficacia en tiempo y en cantidad de sustancias consumidas”.