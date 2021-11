Un video difundido ampliamente a través de redes sociales mostró este jueves a una vaca rayada en su rostro y cuerpo con las consignas “Vota Kast 2”, siendo expuesta a las risas de algunas personas en una feria ganadera de Osorno. A solo 10 días de las elecciones presidenciales, las imágenes detonaron en gran parte muestras de repudio, pero también defensas por parte de los electores de José Antonio Kast.

Los hechos sucedieron específicamente en la subasta de ganado de la Feria de Ganaderos de Osorno S.A. (Fegosa), cuando una de las vacas fue exhibida con un rayado azul con propaganda alusiva al candidato.

Ahora, la diputada Marcela Sandoval (RD) ha anunciado que ingresó una denuncia ante el Ministerio Público, solicitando que se investigue el maltrato animal e identifique a los responsables.

La legisladora del Frente Amplio manifestó que “seguramente al candidato Kast le parece muy gracioso que hayan pintado en una vaca, y la hayan rayado con consignas a favor suyo; A mí no me parece para nada gracioso, me parece un hecho repudiable de maltrato animal que vamos a denunciar”.

A su vez, recordó la poca importancia que el abanderado del Frente Social Cristiano ha concedido anteriormente a los derechos de los animales, ya que “cuando estaba en ejercicio, fue el único diputado que votó en contra de la Ley Cholito“.