Este 18 de julio se realizarán las primarias presidenciales, instancia en la que dos pactos pondrán en sus papeletas a los diferentes precandidatos que buscarán llegar a La Moneda.

Los comicios del próximo domingo permitirán entonces que la ciudadanía sea la que elija los nombres de quienes disputarán las elecciones presidenciales de noviembre.

De acuerdo con lo detallado por el Servicio Electoral (Servel), son dos los pactos -de oposición y oficialismo- que participarán de estas primarias legales:

Chile Vamos , letra A, conformado por los partidos Renovación Nacional, Unión Demócrata Independiente, Evolución Política y Partido Regionalista Independiente Demócrata, más una candidatura independiente.

, letra A, conformado por los partidos Renovación Nacional, Unión Demócrata Independiente, Evolución Política y Partido Regionalista Independiente Demócrata, más una candidatura independiente. Apruebo Dignidad, letra B, conformado por los partidos Revolución Democrática, Convergencia Social, Comunes, Partido Comunista y Federación Regionalista Verde Social.

En el caso de Chile Vamos, los precandidatos son Sebastián Sichel (IND), Mario Desbordes (RN), Joaquín Lavín (UDI) e Ignacio Briones (Evópoli). Mientras que en Apruebo Dignidad, los precandidatos corresponden a Daniel Jadue (PC) y Gabriel Boric (CS).

¿Quiénes pueden votar en las primarias y cómo?

En estas primarias presidenciales podrán votar sólo los afiliados a los partidos integrantes de cada pacto e independientes sin afiliación política habilitados para ejercer el derecho a sufragio, tanto en Chile como en el extranjero.

En el caso de los afiliados o militantes de partidos políticos, solo podrán votar con la papeleta primaria correspondiente al pacto al que pertenezca su partido. Por ejemplo, en el caso de un inscrito en el Partido Comunista, solo podrá manifestar su opción en el voto correspondiente a Apruebo Dignidad.

Asimismo, los independientes -que no están afiliados a partidos políticos-, recibirán una cédula única con los candidatos de ambos pactos. En la papeleta solo deberán marcar UNA opción, ya que de lo contrario, el voto será declarado nulo.

¿Quiénes no pueden votar en las primarias?

No podrán sufragar en las primarias presidenciales quienes estén afiliados a partidos políticos que no son parte de los pactos electorales y quienes no estén habilitados por haber perdido o tener suspendido su derecho a sufragio.

¿Cómo saber mis datos electorales para votar?

Para consultar tus datos electorales, tal como si estás habilitado/a para sufragar o tus datos asociados para votar, como local y mesa de votación, puedes ingresar a consulta.servel.cl o hacer click en la imagen a continuación.

Asimismo, en el mismo enlace podrás conocer si fuiste seleccionado/a como vocal de mesa para estas primarias.