Integrantes del comando del candidato presidencial del Partido Progresista (PRO), Marco Enríquez-Ominami, fueron agredidos por un camarógrafo del programa Caiga Quien Caiga (CQC).

El incidente en la comuna de Providencia ocurrió cuando los coordinadores preparaban la llegada del progresista a su local de votación.

“Hoy día estamos en un día de la democracia, estamos en un día donde la violencia es totalmente inaceptable y el señor camarógrafo de CQC me pegó con el cacho de la cámara. Yo sé que ustedes tienen ética y esto es absolutamente incomprensible”, dijo la persona agredida.

“Nosotros estamos limitando la distancia, estamos en pandemia. Yo estaba cubriendo las espaldas del candidato y me pegó con el cacho de la cámara en la cabeza. Fue totalmente directo, me dijo ‘no me dejas acercas y te voy a pedir’ y me pegó con el cacho de la cámara“, agregó.

Noticia en desarrollo…