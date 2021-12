Este sábado, el Servicio Electoral (Servel) interpuso una querella en contra del ex vocero de la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios (Aces) Chile, Víctor Chanfreau.

Esto luego de que el ex dirigente estudiantil hiciera un llamado a esconder las cédulas de identidad de los adherentes de José Antonio Kast durante el balotaje que se llevará a cabo este domingo 19 de diciembre.

Pocas horas después de conocida la noticia, Chanfreau se refirió a la acción judicial en su contra tildándola de “ridícula”.

“Estoy seguro que se va a desestimar porque no he cometido ningún delito”, comienza diciendo el ex portavoz de Aces Chile. “Para los que no saben, esta querella no tiene ninguna base jurídica, están ocupando el Servel para fines políticos como siempre lo ha hecho Sebastián Piñera y la derecha a través del Gobierno”.

En esa línea, ahondó en que el Ejecutivo ha ocupado las instituciones para “sus intereses propios, en este caso intentando ponerlo a la misma altura que el llamado abierto a fraude que hace Sebastián Izquierdo, que no es más que un fiel representante de la ultraderecha en este país”.

Asimismo, manifestó que “esto es otro show más de la ultraderecha porque están asustados por perder sus privilegios. No nos dejaremos amedrentar, no es la primera vez que este Gobierno presenta acciones en mi contra para mantener la persecución política, como han hecho con otros”.

“Tal como dije cuando era vocero estudiantil, no les tenemos miedo y mañana iré a votar por primera vez para frenar a la ultraderecha”, añadió.

Finalmente, afirmó que “la ultraderecha y su candidato son un peligro para el pueblo y somos nosotros los llamados a frenarla en todos los espacios, esta querella sólo demuestra, una vez más, lo que están dispuestos a hacer contra quienes nos manifestamos contra sus privilegios”.