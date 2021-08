Gabriel Boric, el candidato presidencial de Apruebo Dignidad, respondió a los dichos de la candidata del Partido Demócrata Cristiano, Yasna Provoste, por la encuesta realizada por su hermano, Simón Boric, en Twitter.

La encuesta preguntaba a sus seguidores quién creían que ganaría este sábado en la consulta ciudadana de Unidad Constituyente.

La presidenta del senado señaló durante la mañana que le causa curiosidad: “llama la atención que a pocas horas de este proceso, cercanos al candidato (Gabriel Boric) hagan encuestas respecto de candidatos y candidatas de Unidad Constituyente, a nosotros no se nos hubiese pasado por la mente hacer encuestas a pocas horas sobre lo que pasaba en su pacto“.

A lo que el candidato de Convergencia Social (CS) respondió: “hacer un tuit en redes sociales es intención… Eh, no. Creo que no da. Creo que son justamente esas polémicas que no alcanzan a ser importantes“.

El diputado agregó que les desea éxito y que debatirá con altura de miras con el ganador de la consulta ciudadana.