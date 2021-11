El candidato presidencial de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, propuso a sus contendores firmar un compromiso para evitar la propagación de noticias falsas durante el último debate presidencial que se realizará el lunes 15 de noviembre a partir de las 20:00 horas.

La propuesta del diputado indica que “las candidaturas acá firmantes reconocemos que la elección del 21 de noviembre es la más importante de los últimos 30 años y, a través de este documento, nos comprometemos a velar por que el nivel del debate se mantenga alto, combatiendo activamente la difusión de noticias falsas y desinformación”.

“Ante el problema de las llamadas ‘fake news’, la sociedad debe tomar medidas, evitando que la propagación de mentiras a través de redes sociales debilite nuestra democracia y dificulte la decisión que deberá tomar la ciudadanía. Los medios de comunicación, el Estado y quienes participamos de la vida política como candidatos y candidatas, tenemos una responsabilidad especial en combatir estas malas prácticas”, añade.

De este modo, Boric propuso a sus contendores que todos se comprometan a los siguientes tres puntos para el debate organizado por la Asociación Nacional de Televisión (Anatel):

Declarar públicamente nuestra vocación de mantener un debate de ideas, sin desinformación y de cara a la ciudadanía .

. Trabajar activamente para que nuestros equipos de campaña y adherentes honren el mismo compromiso, evitando la propagación de noticias falsas .

. Ponernos a disposición de las organizaciones que están realizando chequeo de datos para ayudar a que eventuales equivocaciones sean corregidas con rapidez.

En respuesta, el candidato del Frente Social Cristiano, José Antonio Kast, modificó en algunos aspectos la misiva de Boric, indicando los siguientes cinco puntos y sin mencionar textualmente las “noticias falsas”:

Declarar públicamente nuestra vocación de mantener un debate de ideas de cara a la ciudadanía, sin desinformación, cifras manifiestamente erradas o acusaciones infundadas .

. Trabajar activamente para que nuestros equipos de campaña y adherentes honren el mismo compromiso, evitando la propagación de desinformación, cifras manifiestamente erradas o acusaciones infundadas .

. Colaborar con las organizaciones que están realizando chequeo de datos para aclarar eventuales equivocaciones, cifras o interpretaciones erradas y que estas pueden ser contrastadas con posterioridad .

. No usar dispositivos tecnológicos visibles o no visibles (calculadores, muelas de audio, lentes sin prescripción de especialista).

(calculadores, muelas de audio, lentes sin prescripción de especialista). No utilizar teléfonos móviles durante el debate.

Respuesta de Anatel

Ernesto Corona, presidente de Anatel, comentó que ante la petición que recibió la asociación para enfrentar las fakes news, “se explicó que no se podía hacer por parte de Anatel y hay un canal que se comprometió a hacer esto post debate, que es cuando se puede hacer”.

Corona también señaló que, en el programa, los candidatos no tendrán permitido el uso de audífonos, pero sí el de teléfonos celulares. “Esto se firmó para este debate, para la segunda vuelta evaluaremos las circunstancias y veremos qué se hace”, añadió.

¿Qué dijeron los candidatos?

Lucía Dammert, integrante del comando de Gabriel Boric, manifestó que, a su juicio, “es una mala noticia para la democracia que, sabiendo los problemas que hay en el mundo entero y en Chile en particular con las noticias falsas, con las declaraciones que no tienen base científica, haya candidatos que todavía no quieran firmar un acuerdo en ese sentido. Es lamentable, pero, bueno, Chile sabrá quiénes están por dar datos de verdad y quiénes no”.

Por su parte, la vocera del comando presidencial de Kast, Macarena Santelices, sostuvo que “el acuerdo de Anatel está firmado, está estipulado y es lo que va a estar en el debate del día 15, pero una cosa distinta es lo que quiso impulsar la candidatura de Gabriel Boric firmando un acuerdo adicional de las fake news, poniendo en tela de juicio la información que entregaban algunos medios, poniendo en tela de juicio la información para instalar mitos, mitos que muchas veces llevan a la ciudadanía a confundirse“.

“Los medios de comunicación merecen respeto y no que haya incluso candidaturas que quieran supervigilarlos con entidades externas que están estipuladas en sus programas de gobierno, pero cuando hablan de cara a la ciudadanía, lo niegan. Eso es lo que no queremos que ocurra en el debate del día 15″, agregó.

Por su parte, Patricio Morales, integrante del comando presidencial de Yasna Provoste (Nuevo Pacto Social) indicó: “nos llegó un compromiso desde el comando de Gabriel Boric anoche, el cual nosotros leemos, pero sinceramente les decimos: nuestro compromiso está desde, por lo menos, el año 2018 cuando manifestamos un proyecto aún más profundo, nos parece bien cualquier tipo de compromiso que se promueva y, efectivamente, vamos a tratar de colaborar, pero creemos que más allá que colaborar con buenas intenciones y palabras, hay que colaborar con hechos“.