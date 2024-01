El gobierno del presidente Gabriel Boric vivirá un “súper miércoles” clave en el Congreso Nacional: los parlamentarios de ambas cámaras votarán el proyecto de reforma previsional y la denominada Ley Corta de Isapres.

La jornada comenzará a las 10:00 horas en la Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados para zanjar la discusión de la iniciativa símbolo del Ejecutivo, y con la cual busca aumentar las pensiones de la ciudadanía a través de la cotización adicional de 6% con cargo al empleador, entre otros aspectos.

En concreto, la administración presidencial espera crea un nuevo sistema mixto de pensiones y un seguro social en el pilar contributivo, así como también mejorar la Pensión Garantizada Universal (PGU) y establecer beneficios y modificaciones regulatorias en la materia.

El proyecto llegó a la Sala ayer tras una intensa discusión y negociación entre el Ejecutivo y parlamentarios en las comisiones de Trabajo y Hacienda, donde incluso el Gobierno tuvo que ceder ante una nueva propuesta de la distribución del 6% de cotización adicional: un 3% a capitalización individual con solidaridad intrageneracional, y el otro 3% seguro social.

La iniciativa requiere 78 votos para que se apruebe la idea de legislar (votación general). Algunos diputados de Chile Vamos han adelantado que rechazarán el proyecto, mientras que fuerzas de centro, como la Democracia Cristiana (DC) y el Partido De la Gente (PDG) han manifestado su respaldo.

En tanto, otros sectores, como Demócratas, aún mantienen el suspenso. Sin embargo, el Ejecutivo habría conseguido los respaldos necesarios tras diversas reuniones con parlamentarios.

No obstante, la situación para el Gobierno se complica en la votación en particular de la reforma. De hecho, aún no habría consenso mayoritario en la Cámara sobre la propuesta de distribución del 6% de cotización adicional.

Ley corta de Isapres

El día para el Gobierno continuará en el Senado, cuando a partir de las 16:00 horas la Sala comience a discutir y votar la denominada Ley Corta de Isapres. Esto luego que comisión de Hacienda despachó el proyecto y logró la reinstauración de la indicación clave que contempla un aumento extraordinario en los precios base de los planes de salud.

Esta norma busca dar cumplimiento a los fallos que la Corte Suprema emitió para las Instituciones de Salud Previsional (Isapres) y evitar la crisis. La iniciativa se encuentra en sus últimos días de tramitación en la Cámara Alta.

Ayer, el proyecto fue aprobado su totalidad, abarcando aspectos cruciales como las licitaciones de la Modalidad de Cobertura Complementaria y la creación del Consejo Consultivo. Además, se dio luz verde al artículo que otorga al superintendente de Salud la facultad de fijar la Prima GES de las Isapres, generando críticas de la oposición que argumenta que esto limita el libre establecimiento de precios en un seguro.