Este lunes es una jornada clave en el Congreso Nacional. Los parlamentarios votarán al filo del plazo la Ley Corte de Isapres, iniciativa que busca resolver la crisis ocasionada por el fallo de la Corte Suprema en contra de las aseguradoras privadas.

El superintendente de Salud, Víctor Torres, comentó que “la gran mayoría de los parlamentarios ha actuado con sentido de responsabilidad, y en ese sentido, también creemos que por el efecto que tiene esta ley, va a ocurrir lo mismo tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados”.

¿Habrá apoyo de la oposición y oficialismo?

El informe elaborado por la comisión mixta llegará al Senado, donde necesitará de 26 votos a favor para seguir avanzando a la Cámara de Diputadas y Diputados. En dicha instancia, requerirá 78 respaldos, todo considerando que, hasta este domingo, era el plazo para hacer valer el fallo de la Corte Suprema contra las Isapres.

La jornada de discusión y votación comienza a las 14:00 horas en la Cámara alta.

“Les quiero recordar que los únicos perjudicados, si la Ley Corta de Isapres no ve la luz, van a ser los afiliados”, dijo el senador Sergio Gahona (UDI). “Esperamos que mañana ambas cámaras del Congreso Nacional ratifiquen lo obrado por la comisión mixta en cuanto a sacar adelante la Ley Corta de Isapres, centrada fundamentalmente en la continuidad de los tratamientos médicos para los pacientes o afiliados del seguro privado de salud”, añadió el senador Francisco Chahuán (RN).

Esta postura ha sido transversal en Chile Vamos, pero no en el oficialismo, donde hay quienes derechamente están en contra del acuerdo. “La pregunta es quiénes ganan y quiénes pierden. Las Isapres ganan un alivio muy transitorio, pero las personas desgraciadamente van a pagar la cuenta de lo que significa este endeudamiento del sistema Isapres”, dijo el senador Juan Luis Castro.

LEE TAMBIÉN: Diputada Cariola asegura que votará a favor de la ley corta de las Isapres

En tanto, el senador Juan Ignacio Latorre (RD) sostuvo: “La propuesta que sale de la comisión mixta es positiva. Obviamente, todos los sectores tuvieron que ceder para llegar a un acuerdo y es mejor que exista una ley corta para implementar el fallo de la Corte Suprema, a que no exista y tenga que ser por un simple decreto de la Superintendencia de Salud.

El dictamen de la Corte Suprema se tiene que respetar sí o sí, se apruebe o no la ley.

“Todos los riesgos que se vieron en un inicio por la magnitud del problema se verían acentuados nuevamente”, dijo el superintendente Torres. “En ese sentido, ¿la insolvencia podría ser general de la Isapres?”, se le consultó. “No sé si general, pero sí se generaría un problema sistémico bastante relevante”, respondió.

Eventual insolvencia que no solo sería un problema para las aseguradoras, sino también para el sistema público. En Isapres hay alrededor de 2.600.000 afiliados, a eso hay que sumarle que 6 millones de personas de Fonasa se atienden en el sector privado.

“Por eso es importante tener la certeza, y por lo mismo, esperamos que esta propuesta se apruebe mañana (hoy)”, dijo la diputada Ximena Ossandón (RN). “En términos generales, nosotros vamos a aprobar la ley y esperamos que pueda servir para traer solución a la grave en la cual el sistema se encuentra”, añadió el diputado republicano Stephan Schubert.

Una opinión similar manifestó el diputado Jorge Guzmán (Evópoli): “Esperemos que los partidos del oficialismo, del Gobierno, voten a conciencia y no lo hagan con sus eslóganes e ideas añejas”.

Conciencia que dicen tener en el Partido Socialista. Después de un pleno del Comité Central, se enfatizó en la obligación de apoyar los proyectos del Gobierno, incluyendo la Ley Corta de Isapres. Este respaldo también vendría por parte del Partido Comunista (PC).

“Mientras quede establecido que hay una obligación que las Isapres no pueden soslayar, y que fue un fallo del Poder Judicial, y que tendrán que ver los mecanismos de cómo lo va a hacer efectivo en cuanto a cumplir el fallo, vamos a tener una mirada de comprensión”, dijo el presidente del PC, Lautaro Carmona.

Comprensión que al menos algunos ya no tuvieron, anunciando, abiertamente, que no aportarán con su voto. “Este es un proyecto tramposo que intenta evitar y pasar por encima de la justicia, y para eso mi voto no está disponible”, afirmó la diputada Camila Musante (IND-PPD).

En tanto, otros parlamentarios continúan analizando, pese a que quedan solo horas para votar. “Hoy día es un tema complejo, estamos reflexionando cuál va a ser nuestra votación”, sostuvo la diputada Karina Medina (PDG). “No hemos tomado una decisión respecto a si apoyar o no el informe de la comisión mixta, nos parecen que las condiciones pactadas son demasiado favorables para el pago de la deuda en favor de Isapres y son muy desfavorables para los cotizantes o los afiliados”, agregó Jaime Araya, diputado IND-PPD.

La situación

Basándose en la eventual nueva normativa, los afiliados verán equilibrados sus planes al 7% y una alza extraordinaria de 10% respecto al contrato de julio de 2023. “Pero se pone un techo y al colocarse un techo significa que esta prima no va a imputar la totalidad de lo que se requiere, entonces para poder absorber lo que usted dice, que tiene que ver con la totalidad de la deuda”, explicó Torres.

“Tengo la impresión, todo puede cambiar, pero que mañana (hoy) en la Cámara de Diputados y en el Senado esto debería ser aprobado por una gran mayoría”, comentó el diputado Guillermo Ramírez (UDI).

Este convencimiento también tiene el Gobierno para mantener a flote el sistema. De hecho, la ministra de Salud, Ximena Aguilera, confesó a La Tercera, que ni ella, ni el presidente Gabriel Boric, estaban dispuestos a asumir responsabilidad de dejar caer a las aseguradoras.