Tras adquirir Twitter por US$ 44 mil millones, en una comentada operación que fue noticia mundial durante varios días, el magnate de la tecnología, Elon Musk, planea sacar la red social de nuevo a la venta en solo tres años, según consignó EFE y The Wall Street Journal (WSJ).

El periódico, que ha citado a fuentes conocedoras del tema sin dar precisiones, añade que el acuerdo para cerrar la futura operación de venta se realizaría a lo largo de este año, tras consultar a los accionistas y reguladores de Twitter.

Según los citados medios, Musk está en contacto con fondos de inversión privada que están ayudando a pagar los US$ 21 mil millones que prometió aportar como fondos propios para adquirir la red social, siendo uno de aquellos la compañía Apollo Global Management.

El objetivo de la operación, que pasaría por sacar a Twitter del foco de atención durante los próximos años, supone convencer a los inversores de que puede incrementar rápidamente la rentabilidad de la red social y hacerla así más atractiva.

Musk no ha dado muchas pistas concretas de lo que planea hacer con Twitter, más allá de los aspectos financieros, pero sí ha dado a entender que quiere reducir lo que llama “censura” en la red, en referencia a las políticas de moderación de contenidos de odio o extremistas.

El multimillonario tuiteó hoy que hay “organizaciones que quieren controlar tu acceso a la información“, ante lo que comentó: “La luz del sol es el mejor desinfectante”.

Ultimately, the downfall of the Freemasons was giving away their stonecutting services for nothing

— Elon Musk (@elonmusk) May 3, 2022