La Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa) cuestionó la Estrategia Nacional del Litio presentada ayer por el presidente Gabriel Boric. El líder del gremio, Richard von Appen, lamentó, a su juicio, el rol “secundario” que le otorgó el Gobierno al sector privado.

A través de una declaración pública, Von Appen señaló que “no entendemos esta señal de desconfianza, relegando al sector privado a un segundo plano, cuando estamos de acuerdo en la importancia de la cooperación pública privada y el rol del sector privado en el desarrollo del país”.

“En momentos en que necesitamos reconstruir las confianzas entre todos los actores de la sociedad y especialmente entre el Estado y el sector privado y así fortalecer la cooperación público-privada para resolver los desafíos que tiene nuestro país, el Gobierno propone relegar inexplicablemente a un segundo plano al sector privado en el desarrollo de la industria del litio, la cual presenta enormes oportunidades para el desarrollo de nuestro país”, agregó.

Asimismo, agregó: “Menos aún se entiende esta propuesta, a menos de 12 horas de haber expresado la importancia del rol del sector privado en el desarrollo del país en la reciente Enade”.

“Los roles del sector privado y del Estado son complementarios, tal como ocurre en la industria del cobre y otras, donde conviven Codelco y las empresas mineras privadas, promoviendo exitosamente la competencia y la innovación de todos los actores”, añadieron.

“No hay razón para no replicar ese modelo en la industria del litio, con los matices y ajustes que se puedan acordar. Esperamos que el Gobierno rectifique esta política para restablecer la confianza del sector privado y por el bien de Chile y su gente. No hay que obviar que la explotación de litio es una carrera internacional, y que no nos conviene atrasarnos. Es importante la competitividad de Chile en esta y otras industrias, por lo que hacer buenas políticas públicas es indispensable”, zanjaron.

Este jueves, el presidente Gabriel Boric anunció la Estrategia Nacional del Litio, medida que tiene por objetivo aumentar las riquezas del país, vinculando el desarrollo económico de Chile con el cambio hacia una economía verde a nivel global.

La estrategia estará representada por Codelco y Enami. Asimismo, la creación de la Empresa Nacional del Litio contemplará una acción público-privada con el fin de aumentar la producción nacional.

La medida permitirá una mayor producción sostenible en el Salar de Atacama y nuevos proyectos en otros salares del país. “Nuestro desafío es que nuestro país se transforme en el principal productor de litio del mundo, aumentando su riqueza y desarrollo“, señaló el mandatario en cadena nacional.

