“Como Sernac vamos a estar muy pendientes del comportamiento de las empresas para verificar que cumplan estrictamente con lo que establece la Ley del Consumidor y el Reglamento de Comercio Electrónico, normas que regulan los derechos de las personas consumidoras, y también establece los deberes de las empresas, para que esta experiencia de compra resulte beneficiosa y no se convierta en un dolor de cabeza porque el producto no era el adquirido o el plazo de despacho no se cumplió”, afirmó.

📢 EL SERNAC OFICIÓ A LOS ORGANIZADORES DEL #BlackFriday Y FISCALIZARÁ A LAS EMPRESAS PARTICIPANTES 👨‍⚖️ Enfatizamos la obligación de las empresas de informar correctamente sobre precios, descuentos, plazos de despacho y garantías en el evento. #Sernac pic.twitter.com/J9hZ2nc58d — Sernac – Chile (@SERNAC) November 24, 2023