El presidente de Revolución Democrática (RD) y senador Juan Ignacio Latorre, se refirió a la tramitación en el Senado del Tratado Integral y Progresista de la Asociación Transpacífico (TPP11) que será votado este miércoles.

En esa línea, sostuvo que Apruebo Dignidad usará “herramientas reglamentarias” para que la votación no se lleve a cabo esta semana. “Es el presidente de la República el que dirige las Relaciones Internacionales y este tratado no tiene urgencia, el Gobierno habla a través de las urgencias y no había ningún apuro en votarlo esta semana, mientras además la Cancillería está desplegando una estrategia que tiene que ver con negociar país a país las side letters, que eso demora un tiempo”, dijo.

Asimismo, sostuvo que “el Gobierno había pedido más tiempo y será el Presidente el que comunique la estrategia a seguir, dependiendo de cuándo se vote, porque hay que decirlo, los comités de Apruebo Dignidad hemos resuelto solicitar el miércoles usar algunas herramientas reglamentarias del Senado para que no se vote esta semana”.

Respecto al reglamento, el timonel de RD sostuvo que, “nos da la posibilidad de postergar la votación para la semana siguiente. Y lamentamos que no hubo acuerdo en los comités, sobre todo por la presión de la derecha más la DC de votarlo pronto”.

“Se están analizando junto al comité político respecto a si se va a votar en el Senado, qué herramientas tiene el Presidente para seguir adelante en lo que sí está nuestro programa de Gobierno, que es dejar fuera los mecanismos de resolución de controversias entre grandes inversionistas transnacionales y los Estados”, concluyó.

Por su parte, su par del Partido Comunista (PC), Daniel Núñez, sostuvo que “no corresponde que el Senado intente atribuirse una facultad que no tiene e imponer para el día miércoles una votación de un tratado internacional en el cual se está en pleno proceso de negociación con otros países”.

“Esto es gravísimo porque lo que está haciendo la derecha es boicotear la estrategia que tiene el Gobierno para mejorar las condiciones en las cuales Chile pudiera teóricamente integrarse o no al TPP11“, agregó.

“Por eso, nosotros vamos a pedir segunda votación el día miércoles y eso implica que el TPP11 no se va a votar en el Senado este miércoles”, zanjó.