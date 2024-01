Este lunes 1 de enero entró en vigor el denominado royalty minero, impuesto a la gran minería con el que el Gobierno pretende recaudar anualmente el 0,45% del Producto Interno Bruto (PIB), es decir, cerca de 1.350 millones de dólares.

Por amplia mayoría, el Congreso aprobó en mayo pasado una ley de regalías que llevaba más de cuatro años discutiéndose y que establece además que un tercio de lo recaudado (cerca de 450 millones de dólares) se destinará a gobiernos regionales y municipalidades.

Específicamente, se distribuirán US$ 225 millones para Gobiernos Regionales, en un fondo para la productividad y el desarrollo, US$ 55 millones para alrededor de 32 comunas mineras y US$ 170 millones de dólares para un Fondo de Apoyo para la Equidad Territorial, con el fin de aportar a las comunas más vulnerables del país.

¿En qué consiste el royalty minero?

El impuesto contempla un componente ad valorem y uno sujeto al margen operativo de entre 8% y 26% para aquellas compañías que produzcan más de 50.0000 toneladas, lo que se considera gran minería.

El royalty fija además una tasa impositiva máxima efectiva, es decir, el techo que pagarán las grandes mineras en tributos, del 46,5% de la ganancia operativa.

El Gobierno del presidente Gabriel Boric, que había planteado inicialmente un techo impositivo del 50%, fue ajustando la cifra durante el debate parlamentario e introdujo varias modificaciones tras recibir críticas de representantes de la industria.

El impuesto a la gran minería formaba parte de la amplia reforma tributaria impulsada por el Ejecutivo, que fue rechazada por la Cámara de Diputadas y Diputados en 2023, cuya discusión se retomará este año.

Ingresos de las comunas mineras beneficiadas

Región de Tarapacá:

Iquique: $1.320.765.085

$1.320.765.085 Pica: $1.004.561.526

$1.004.561.526 Pozo Almonte: $1.119.744.993

Región de Antofagasta:

Antofagasta : $2.951.565.258

: $2.951.565.258 Calama: $2.336.506.368

$2.336.506.368 María Elena: $939.229.812

$939.229.812 Mejillones: $961.373.731

$961.373.731 San Pedro de Atacama: $897.900.208

$897.900.208 Sierra Gorda: $855.587.319

$855.587.319 Taltal: $1.026.674.853

$1.026.674.853 Tocopilla: $1.508.136.936

Región de Atacama:

Caldera: $1.215.331.035

$1.215.331.035 Chañaral: $1.080.158.937

$1.080.158.937 Copiapó: $3.159.024.687

$3.159.024.687 Diego de Almagro: $1.104.118.568

$1.104.118.568 Huasco: $1.050.931.085

$1.050.931.085 Tierra Amarilla: $1.138.468.665

$1.138.468.665 Vallenar: $2.112.801.850

Región de Coquimbo:

Andacollo: $1.141.968.994

$1.141.968.994 Coquimbo: $5.118.959.870

$5.118.959.870 La Serena: $2.897.948.155

$2.897.948.155 Los Vilos: $1.461.070.418

$1.461.070.418 Salamanca: $1.271.323.933

Región de Valparaíso:

Cabildo: $1.290.410.663

$1.290.410.663 Catemu: $1.314.556.519

$1.314.556.519 La Ligua: $1.830.808.379

$1.830.808.379 Los Andes: $2.072.983.737

$2.072.983.737 Nogales: $1.367.173.956

$1.367.173.956 Puchuncaví: $1.071.407.253

Región de O’Higgins:

Requínoa: $1.094.432.222

$1.094.432.222 Machalí: $1.305.439.697

$1.305.439.697 Litueche: $889.044.189

Situación minera del país

Chile, que aglutina el 28% de la producción mundial de cobre, produce una media de 6 millones de toneladas de cobre al año y la minería representa cerca del 15% del PIB nacional.

El país también posee las mayores reservas explotables del mundo de litio, conocido como el “oro blanco” e imprescindible para la electromovilidad.

La puesta en marcha del nuevo impuesto tiene lugar días después de que la Corporación Nacional del Cobre (Codelco) y la productora de litio Sociedad Química y Minera de Chile (SQM) anunciaron la creación de una asociación público-privada para explotar el litio en el codiciado Salar de Atacama hasta el 2060.