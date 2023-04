Este jueves, el economista chileno Ricardo Caballero informó que decidió bajar su candidatura a la vicepresidencia del Sistema de la Reserva Federal (Fed, por su sigla en inglés).

El académico del Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT) había sido propuesto por el senador demócrata Robert Menéndez para que asumiera el cargo, luego que el congresista decidió impulsar que sea un latino quien tenga el puesto.

Caballero también fue director del Departamento Economía de la casa de estudios, y su destacada trayectoria como investigador, lo ha llevado a ser el economista nacional más citado en papers académicos a nivel mundial. También está en el puesto 112° en el mundo en el ranking de Ideas/Repec.

¿Por qué dejó la propuesta?

En entrevista con La Tercera, el economista confirmó que había sido llamado “para esa posición, justamente unos días después de que estallara el problema bancario en Estados Unidos”.

No obstante, “lo pensé por unos días, ya que era un momento interesante, pero al igual que en ocasiones anteriores donde me han ofrecido este tipo de trabajos, decidí no seguir en el proceso”.

“Me gusta mucho la investigación pura, y el MIT es un lugar fabuloso para esto”, sostuvo.