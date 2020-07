El presidente Sebastián Piñera presentó el Plan de Protección para la Clase Media, el que se basa en cuatro pilares fundamentales, entre los que se encuentran los créditos blandos COVID, la ampliación del CAE para la educación superior, la postergación de dividendos hipotecarios hasta seis meses y la ampliación del subsidio de arriendo a $150 mil.

El nuevo anuncio del gobierno generó una serie de transversales reacciones. Mientras la oposición apunta a que la iniciativa busca generar más endeudamiento, desde el oficialismo aseguran que es una solución mucho mejor al retiro de fondos de las AFP.

Pero la opinión que más revuelo causó fue la del filántropo chileno Leonardo Farkas, quien fue enfático en reiterar la necesidad de permitir el retiro del 10% de los ahorros previsionales.

A través de su cuenta de Twitter, el millonario compartió un lapidario mensaje. “No más deudas: La mejor protección a la clase media es entregarle al que quiera el 10% de SU dinero que controlan las AFP. LIBRE DE IMPUESTOS”, escribió.

“Como he dicho haces meses, ese dinero es de los trabajadores, no del Estado ni de inversionistas”, cerró.

