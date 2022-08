(CNN) – Años de muchas horas, empresas con poco personal y empleados agotados han llevado a la última tendencia de TikTok: la renuncia silenciosa al trabajo.

Sin embargo, el eslogan de renunciar en silencio al trabajo es engañoso, haciéndoles pensar a las personas que esto significa que hagan el esfuerzo mínimo en sus trabajos.

Esto es inequívocamente falso, dijo Kathy Caprino, entrenadora de trabajo y liderazgo de mujeres, que vive en Connecticut y es autora del libro The Most Powerful You: 7 Bravery-Boosting Paths to Career Bliss.

“Se trata de dejar de hacer un trabajo que la gente piensa que va más allá de las labores para las que fueron contratados sin recibir una compensación”, dijo.

Los empleados siguen sobresaliendo en sus trabajos, pero no están trabajando horas extras para hacerlo, dijo a CNN la ex consultora de ingeniería Paige West.

“Mientras estaba en mi trabajo de 9 a 5, todavía trabajaba mis 40 horas a la semana. Todavía estaba cumpliendo con mis deberes laborales. Simplemente me estaba quitando esa sensación de estrés que tenía“, dijo.

El cambio drástico en la fuerza laboral durante la pandemia provocó en gran medida el aumento de este comportamiento, dijo S. Chris Edmonds, fundador y director ejecutivo de The Purposeful Culture Group, una consultoría con sede en Colorado que ayuda a los líderes senior a crear una cultura laboral positiva.

Las empresas han impuesto responsabilidades adicionales a los empleados porque algunas organizaciones no estaban preparadas para la pandemia y la gran cantidad de renuncias y cambios, dijo.

Muchas personas también se sintieron frustradas cuando los gerentes insistieron en ciertas reglas, como volver al trabajo en persona, lo que generó más agotamiento y frustración, dijo Edmonds.

Solo el 24% de los estadounidenses pensó que sus jefes tenían en mente lo mejor para ellos, según una encuesta de Gallup publicada en marzo de 2022.

Dejar de hacer de la nada algunas de tus tareas laborales que crees están más allá de tus funciones no es una solución sostenible, pero hay otras maneras de lograr lo que quieres, dijo Edmonds.

Evalúa tus prioridades al considerar una renuncia silenciosa

Para establecer límites en tu trabajo, debes aprender cuáles son tus límites, dijo Octavia Goredema, asesora profesional y autora de Prep, Push, Pivot: Essential Career Strategies for Underrepresented Women.

“La forma más rápida de agotarse es si no respetas lo que más te importa”, dijo.

Para algunos, eso puede ser salir del trabajo a tiempo en lugar de quedarse dos horas más tarde, dijo Goredema.

Los empleados deben preguntarse qué tareas los hacen sentir satisfechos y cuáles no importan tanto, dijo.

A partir de ahí, puedes centrarte en cuáles son tus prioridades y lo que necesitas para cumplir con tu trabajo dijo Goredema.

Comparte tus necesidades

Después de determinar cuál es el puesto que necesitas para tener éxito y sentirte feliz haciéndolo, lo mejor es hablar con tu jefe directo para que lo comprenda un poco, dijo Edmonds. La comunicación es clave.

Puedes tener una idea de cuáles son las responsabilidades de tu trabajo y tu jefe puede tener otra, dijo Caprino. Si dejas de hacer algunas tareas porque sientes que están fuera de tu alcance, podría parecer que estás holgazaneando si tu jefe piensa que esas actividades son parte de tu trabajo, dijo.

“Incluso dirigiendo mi propio equipo, si de repente dejara de hacer el trabajo que todos suponen que estaría haciendo, habría problemas y las cosas irían mal”, dijo Caprino.

Si deseas obtener una compensación justa por cualquier trabajo adicional que hayas asumido, preséntale a tu jefe datos sobre tu desempeño laboral y lo que has logrado hasta ahora, dijo.

Comunícate con tus empleados

Desde la perspectiva de gerente, es importante comprender a tus empleados y asegurarte de que se sientan apoyados en sus respectivos roles, dijo Edmonds.

“La responsabilidad de los empleadores es averiguar qué es lo que la gente percibe como justo, y luego no hacer nada menos que eso”, dijo.

Los líderes deben enfocarse en entablar conversaciones regulares y construir relaciones con sus empleados, dijo Edmonds.

Las conversaciones podrían expandirse más allá del trabajo para incluir algunos de sus intereses y prioridades personales porque eso a menudo puede afectar su vida laboral, dijo Caprino.

“Si no comprendes el estado de ánimo interno de tus empleados, sucederán cosas que te sorprenderán”, dijo.

Los gerentes deberían considerar organizar reuniones individuales con sus trabajadores al menos una vez al trimestre, dijo Goredema.

“Tenemos que demostrar que estamos comprometidos como líderes, que estamos involucrados“, dijo.