VIDEO RELACIONADO – Balance tarde retiro del 10% en las AFP (09:44)

Desde este jueves a las 09:00 se comenzaron a realizar las solicitudes para retirar el 10% de los ahorros previsionales de la AFP.

Pese a que este proceso ha contado con el interés de la ciudadanía, aún hay varias interrogantes. Para resolverlas, hablamos con Alejandra López, de Gerencia y Desarrollo Previsional de la Asociación de AFP y Jorge Farah, académico de la Escuela de Trabajo Social UC.

Lee también: Paso a paso: Guía para cobrar el 10% de la AFP del padre que debe la pensión de alimentos

Ambos enfatizan que el retiro de los ahorros previsionales puede ser realizado desde este jueves y por un año, por lo que si las personas no necesitan el dinero con urgencia, es posible realizar el trámite en los próximos días.

También llaman a privilegiar las alternativas online y, en caso de ser necesario, asesorarse por un conocido para llevar a cabo el trámite en el sitio web y evitar ir a las sucursales.

¿Sólo puedo retirar el 10% hoy?

No, este jueves comenzó el proceso para realizar la solicitud, pero puedes hacerlo desde hoy y por todo un año. Es decir, puedes realizarlo hasta el 30 de julio del 2021.

¿Me va llegar el dinero después si no hago la solicitud hoy?

Independiente de cuándo sea realizada la solicitud, el plazo máximo que debe demorar en llegar la primera cuota del retiro del 10% son diez días.

¿Se puede realizar solo online?

Este jueves, viernes, sábado y domingo, el proceso solo estará disponible en los sitios web de las AFP, pero el lunes 3 de agosto se abrirá la posibilidad de hacer de manera física.

¿Puedo pedir el 10% en una sucursal de mi AFP?

La opción de realizar la solicitud del retiro del 10% en una sucursal de manera presencial está disponible desde el lunes 3 de agosto.

¿Solo se podrá realizar de manera presencial cuando se habiliten las sucursales?

No, una vez se habiliten las sucursales de las AFP el lunes 3 de agosto para realizar la solicitud del retiro del 10%, también permanecerán disponibles las opciones online.

¿Qué datos necesito?

Los datos personales que necesito entregar son el nombre, el RUT, número de serie de su cédula de identidad (el que se encuentra adelante en las cédulas nuevas y atrás en las antiguas), el numero de teléfono celular, correo electrónico y el número de la cuenta bancaria o Cuenta RUT donde deseen que se realice la transferencia.

Lee también: Los datos y documentos que sí necesitas para retirar el 10% de fondos de la AFP

¿Necesito mi clave de la AFP?

No, la clave de la AFP no es necesaria, por lo que no será solicitada para las personas que cuenten con su RUT.

¿Qué datos necesito si soy extranjero?

Los ciudadanos extranjeros que no tengan RUT, necesitan el NIC (Número Identificatorio para Cotización) y su clave de AFP.

¿Debo retirar sí o sí mi 10%?

No, cuando llenes el formulario deberás optar por retirar la totalidad permitida por la ley, es decir el 10% de tus ahorros previsionales o un monto inferior.

¿Puedo solicitar más de una vez un monto en las AFP?

No, la solicitud para retirar de forma parcial tus ahorros previsionales solo se podrá realizar de forma excepcional una vez desde este jueves y por un año.

¿Me va a llegar todo el dinero de inmediato?

No, ya sea que solicites la totalidad del 10% o un monto inferior, en ambos casos va llegar en dos cuotas por el 50% del total cada una. La primera en un máximo de 10 días hábiles tras haber hecho la solicitud y la segunda, 30 días hábiles luego del primer pago.

Si solicitas un monto menor a las 35 UF, es decir menor de $1.000.000, la totalidad llegará en una cuota 10 días hábiles tras realizada la solicitud. En tanto, quienes pidan más de 35 UF van a recibir dos cuotas.

¿Puedo pedir que me depositen el retiro del 10% en mi cuenta bancaria?

Sí, el monto puede ser depositado para luego ser retirado en una cuenta bancaria o en la Cuenta RUT de BancoEstado.

¿Puedo recibir el monto de la AFP si no tengo cuenta bancaria?

Sí, el dinero retirado también puede ser depositado en la Cuenta 2 de la AFP.

¿Puedo pedir que el dinero sea depositado en la cuenta de un familiar, pareja o un tercero?

No, debes ser titular de la cuenta bancaria introducida en el formulario para solicitar el retiro del 10%.

Lee también: ¿Pedir todo o no? Los consejos que entregan los expertos antes de solicitar el 10%

¿Cuánto es el monto máximo que puedo retirar?

El porcentaje máximo que permite la ley es el 10% de tus ahorros previsionales totales en la AFP. Pero hay un tope de 150 UF ($4.300.000). Es decir, quienes posean, por ejemplo, $50.000.000, cuyo 10% corresponde a $5.000.000, solo podrán retirar el máximo de $4.300.000.

¿Si tengo menos de $1.000.000 puedo retirar mi 10%?

Quienes tienen menos de $1.000.000, por ejemplo $200.000 en la AFP, se puede retirar el total.

¿Hay un mínimo del monto que pueda retirar?

El mínimo a retirar es de 35 UF ($1.000.000), es decir, si tienes menos del mínimo, puedes solicitar la entrega de todos los ahorros previsionales.

¿El dinero puede ser retenido?

No, el dinero no puede ser retenido para pagar deudas, excepto en el caso de deuda en la pensión alimenticia.