Mostrar la cédula de identidad o dar el RUT ya es una práctica normalizada a la hora de comprar u optar por ciertos servicios. Sin embargo, según los expertos, el problema surge cuando esta simple petición de datos puede exponer a las personas a ser víctimas de algún delito.

Dmitry Bestuzhev, investigador de amenazas de Blackberry, sostiene que los establecimientos deberían cuidar la información personal “no solo durante un mes, sino que para siempre. Lamentablemente, esto no ha sucedido, ya que los ataques informáticos han ocurrido una y otra vez“.

El experto, quien también es uno de los invitados del seminario de ciberseguridad “Anticipación a delitos emergentes” organizado por la Policía de Investigaciones (PDI), recalca en conversación con CNN Chile que “la recolección de datos personales de las personas tienen que ser mínimas si acaso existieran“.

Los datos personales pueden ser utilizados para suplantación de identidad o para caer en sitios fraudulentos. En esta línea, el llamado de los expertos es a cuidar esta información, ya que, legalmente, negarse a entregar el RUT no debiese condicionar una compra o el acceso a un servicio.

Los especialistas insisten en el llamado al cuidado, debido a que, según la Ley N° 19.628, “no requiere autorización el tratamiento de datos personales que provengan o que se recolecten de fuentes accesibles al público, cuando sean de carácter económico, financiero, bancario o comercial”.

“Los consumidores no estamos obligados a entregar (el RUT) a los proveedores de servicios para realizar un contrato en el cual esto no sea necesario (…). Podemos estar entregando mucha información sobre nuestros hábitos de compra, lo que puede habilitar a los proveedores de servicios a elaborar perfiles y a enviarnos mayor publicidad o spam que no hemos autorizado“, explicó Francisco Bedecarratz, director del Observatorio de Ciberseguridad de la Universidad Autónoma.

Simone Santinato, directora de protección de datos de Novared, sostiene que las personas “se acostumbraron a compartir su información personal para varias cosas, como descuentos en tiendas o acceso a una aplicación, sin pensar en las consecuencias. No obstante, esta información puede ser mal utilizada con varias finalidades como, por ejemplo, cyberbullying, creación de un perfil falso, fraudes digitales e incluso las personas pueden ser manipuladas con envío de fake news”.

Para las instituciones este tema ha cobrado más importancia, especialmente tras los últimos ataques cibernéticos que han afectado a instituciones del Estado. “Como el RUT, ya que la mayoría lo tienen, muchas veces piden otra información como claves, credenciales o algo que solamente uno mantiene (…). Es ahí donde se genera la problemática, cuando uno entrega información más allá de la que puede tener el comercio o cierta institución“, dijo el prefecto Luis Orellana de la Brigada del Cibercrimen de la PDI.