Will Murrell había esperado aprobar sus exámenes de educación superior este verano en una universidad de Londres. Estaba buscando trabajo en una tienda minorista o en un supermercado para ganar dinero extra mientras estudiaba. Entonces llegó la pandemia del COVID-19. Ahora el joven de 17 años está encerrado en casa con sus padres. Le cancelaron sus exámenes y todos sus planes están en espera.

“He estado buscando trabajo y ahora estamos encerrados, así que no puedo”, le dijo Murrell a CNN, donde agregó que “parece un riesgo innecesario”. Murrell es parte de la Generación Z, los nacidos después de 1997, según lo definido por el Centro de investigación Pew. Los miembros mayores del grupo ahora se están graduando en un mercado laboral devastado por la pandemia mundial.

Como enfermedad, el coronavirus se aprovecha desproporcionadamente de los ancianos. Pero la Generación Z, al menos a corto plazo, tendrá que alistarse para soportar la peor parte del caos financiero resultante.

Los trabajadores de esta generación tienen más probabilidades que las generaciones mayores de trabajar en industrias cerradas por restricciones de distanciamiento social, según el Centro de investigación Pew y la Resolution Foundation.

Las perspectivas futuras de la Generación Z también parecen sombrías. El análisis de la Resolution Foundation sugiere que los despidos vinculados a la pandemia podrían afectar las perspectivas salariales y laborales de los jóvenes a largo plazo.

El mundo todavía se encuentra en las primeras etapas de la crisis económica más severa desde la década de 1930, con medidas de confinamiento, distanciamiento social y pérdida de producción que desencadenan una recesión global. En Reino Unido, la economía podría reducirse un 14% este año y se espera que el desempleo alcance el 9%.

El impacto del desempleo en una recesión es particularmente grave en aquellos que acaban de salir de estudiar. Hay menos empleos y pasantías disponibles para las personas más jóvenes que buscan trabajo, especialmente en sectores como la hostelería, los viajes y el comercio minorista, que proporcionan un gran número de roles de nivel de entrada y se han visto especialmente afectados por los efectos de la pandemia y los esfuerzos para contenerlo.

En Reino Unido, se prevé que la tasa de desempleo para los jóvenes de entre 18 y 24 años alcance un el 27% este año, frente al 10,5% en 2019, según un análisis de Resolution Foundation.

Esto significa que 640 mil personas adicionales en el grupo de edad probablemente no tengan trabajo.

“La naturaleza única de la crisis actual ha dañado el primer peldaño en la escala de empleo para una proporción sustancial de los que abandonan la educación, y hasta ahora no está claro cuándo y en qué medida estos sectores se recuperarán”, señala el informe.

Jóvenes se llevan la peor parte de la crisis

La crisis podría dejar cicatrices duraderas. Gracias al aumento en el desempleo en Reino Unido, los graduados de hoy tienen un 13% menos de probabilidades de estar empleados en tres años en comparación con un escenario sin la pandemia.

Aquellos con calificaciones de nivel medio tienen un 27% menos de probabilidades de ser empleados en tres años, mientras que la cifra aumenta al 37% para los adultos “menos calificados” que abandonan la educación hoy, según las proyecciones del informe.

Es una historia similar en Estados Unidos, donde los trabajadores menores de 24 años se vieron afectados de manera desproporcionada por los despidos iniciales relacionados con el coronavirus, según Richard Fry, investigador principal del Centro de investigación Pew.

El cierre provocó un aumento del desempleo en EE.UU., con la economía del condado perdiendo 20,5 millones de empleos en abril, la mayor disminución desde que el gobierno comenzó a rastrear los datos en 1939.

Según la Oficina de Estadísticas Laborales, las tasas de desempleo en abril aumentaron entre todos los principales grupos de trabajadores. La tasa de desempleo de los adolescentes entre 16 y 19 años fue la más alta de todos los grupos, con un 31,9%.

La tasa de desempleo de los hombres adultos en abril fue del 13%, mientras que la misma cifra para las mujeres adultas fue del 15,5%. “Inicialmente, al menos, los despidos se concentraron en un cierto conjunto de industrias, que afectaron duramente al grupo de edad de 16-24 años”, le dijo Fry a CNN. “Ese desempleo inicial se concentró mucho en (…) la Generación Z. Fueron golpeados gravemente”.

Los que actualmente corren el mayor riesgo de despidos trabajan en tiendas, restaurantes, hoteles y guarderías, sectores más afectados por las restricciones de distanciamiento social. En general, los trabajadores más jóvenes representan el 24% de los empleados en industrias con alto riesgo de ser clausurados en la pandemia, según el Centro de Investigación Pew.

A pesar de los primeros datos, Fry dijo que la Generación Z tiene alguna razón para ser optimista. Dijo que el grupo más joven tiene tiempo para recuperarse del impacto del virus, especialmente en comparación con los millennials. “Cuando se trata de crear riqueza, uno ee capaz de lidiar mejor con una crisis si tiene más años para adaptarse”, dijo Fry.

Si bien Fry es cautelosamente optimista sobre las perspectivas de la Generación Z, la investigación de la Resolution Foundation sugiere que aquellos que abandonan la educación durante las recesiones sufren tasas de desempleo más bajas y salarios bajos durante años después del evento.

“Durante varios años después de haber dejado la educación, las tasas de empleo en las cohortes que abandonaron la educación durante la crisis financiera (2008) fueron más bajas que las de quienes dejaron la educación después de ella, y los no graduados experimentaron los mayores y más largos efectos de cicatrización”, según las notas del informe de la organización.

Fry agregó que los primeros datos anecdóticos mostraron que los adultos jóvenes recurrían a los recursos familiares para sobrevivir a la recesión, a menudo al seguir viviendo con sus padres o al regresar a la casa familiar. “Durante la recesión de 2008, los millennials lucharon con el problema mudándose con mamá y papá”, dijo.

“Puede que estemos viendo que la Generación Z haga lo mismo aquí. Y ese no es un camino tan abierto para los millennials mayores ahora. Es posible que tengan familias propias y no puedan acceder a esos recursos. Pero no creo que sepamos el impacto a largo plazo de esto todavía. Simplemente no sabemos cuán larga y profunda será esta recesión”.

Segundo revés para los millennials

Si bien la crisis inmediata ha interrumpido la educación y las perspectivas laborales de la Generación Z, es el último de una serie de golpes para los millennials. El grupo, formado por personas nacidas entre 1981 y 1996, ha sido moldeado por la crisis financiera mundial de 2008 y la lenta recuperación económica que siguió.

En 2014, se descubrió que los jefes de hogar millennials en Estados Unidos ganaban un 10% menos que sus equivalentes baby boomers de 1978, según un estudio de la Junta de la Reserva Federal de EE.UU. Las mujeres ‘milenials’ estaban un poco mejor que sus contrapartes de la generación de posguerra, pero aún ganaban un 3% menos que sus equivalentes de la Generación X en 1998.

El Centro de Investigación Pew define a los miembros de la Generación X como los que actualmente tienen entre 39 y 54 años, mientras que los baby boomers son quienes están entre los 55 y 73 años.

La generación del Milenio “es una cohorte particularmente adulta de jóvenes adultos”, dijo a CNN Reid Cramer, miembro no residente de la Fundación New America. “Ya en su gran trabajo y años de formación familiar se vieron significativamente socavados por la mayoría de edad en la gran recesión”, añadió.

“Tienen ahorros más bajos. Tienen una trayectoria más baja para generar riqueza a largo plazo. Y muchos no viven en hogares individuales, sino que están en arreglos comunales o aún con sus padres”, detalló.

Los millennials también tienen menos amortiguación de ahorros para verlos a través de la próxima crisis. Entre 2014 y 2016, según la Oficina de Estadísticas Nacionales, el 52% de los británicos de entre 22 y 29 años no tenían dinero reservado en una cuenta de ahorro.

En Estados Unidos, el 27% del grupo de edad no tiene ahorros, según un informe del Banco de América publicado en enero. A pesar de esto, casi una cuarta parte de las personas de entre 24 y 41 años que ahorraron tenían más de US$ 100.000 en ahorros.

A diferencia de la Generación Z, los millennials no se graduaron en medio de lo que podría ser la peor recesión global desde la década de 1930. Pero es probable que eso sea un consuelo frío para un grupo que, en Estados Unidos, está en camino de ser la primera generación en no acumular más riqueza que sus padres.