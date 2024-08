¿Por qué Wall Street nuevamente está cediendo al miedo?

Una jornada de temer ha tenido el mercado internacional, donde los miedos de recesión se han vuelto a hacer patentes en un escenario global interconectado. ¿Cuáles son los principales factores en juego? Conócelos en el análisis de David Goldman.

(CNN) — El miedo se ha instalado en Wall Street y las acciones están teniendo otro día miserable.

El Dow cayó más de 1.000 puntos y el mercado en general se desplomó un 3% el lunes. El Nasdaq, lleno de acciones tecnológicas de riesgo, cayó un 3,5%.

Todo esto ocurre en medio de una ola de ventas en el mercado global. El índice Nikkei 225 de Japón se desplomó un 12%, su peor caída en la historia. Todos los principales mercados asiáticos y europeos cayeron sustancialmente el lunes.

Tres temores están surgiendo al mismo tiempo para hacer que los mercados caigan en picada el lunes: las crecientes preocupaciones sobre una recesión, la preocupación de que la Reserva Federal no haya actuado con la suficiente rapidez y la creencia de que las grandes apuestas en IA pueden no dar resultados.

Miedos de recesión

El más destacado es el temor de que la economía estadounidense esté en mucho peor forma de lo que se creía anteriormente, evidenciado por el inesperado aumento del viernes en la tasa de desempleo.

El viernes, la Oficina de Estadísticas Laborales informó que la economía estadounidense agregó solo 114.000 puestos de trabajo en julio, mucho menos de lo esperado, y la tasa de desempleo saltó al 4,3%. Aunque eso no es en sí mismo una tasa de desempleo insalubre, su aumento repentino es alarmante: el año pasado, la tasa de desempleo estaba en su nivel más bajo desde el alunizaje.

Para ser claros: la economía estadounidense sigue siendo fuerte. El último trimestre, creció mucho más de lo esperado, impulsada por el gasto de consumo, que sigue siendo sólido, y representa más de dos tercios de todo el producto interno bruto.

Pero los temores de una recesión están aumentando. El lunes, los economistas de Goldman Sachs elevaron las probabilidades de una recesión a una en cuatro en los próximos 12 meses. Ese sigue siendo un caso “limitado”, porque los datos económicos parecen sólidos en general y la Fed tiene mucho margen para reducir las tasas desde un máximo de 23 años.

Pero las probabilidades de una recesión de Goldman siguen siendo 10 puntos porcentuales más altas que antes del informe de empleo del viernes, que calificó como “más preocupante ahora”.

Preocupaciones de la Fed

El mercado de valores había alcanzado récord tras récord este año, impulsado por la caída de la inflación y la creciente sensación de que la Fed dejaría de lado su serie de agresivas alzas de tasas y comenzaría a recortarlas, lo que puede impulsar las ganancias corporativas.

Pero la Fed no redujo las tasas como muchos esperaban la semana pasada. El mercado ve cada vez más la paciencia de la Fed como un error.

La Reserva Federal es conocida por su mala coordinación a la hora de recortar y subir los tipos de interés. Estaba muy por detrás de la curva de inflación y tuvo que ponerse al día con múltiples subidas históricas de los tipos en 2022 para controlar los precios desbocados. Asimismo, algunos economistas creen que la Reserva Federal debería haber empezado a recortar los tipos antes.

Los recortes de los tipos podrían ayudar a apuntalar el mercado laboral al reducir los costes de endeudamiento de las empresas y liberar dinero para que las empresas lo gasten en contrataciones. Pero las decisiones políticas tardan en repercutir en la economía. Como la inflación se ha enfriado drásticamente en los últimos meses y la tasa de desempleo ha aumentado, algunos temen que la Reserva Federal pueda llegar demasiado tarde para actuar antes de que la lentitud de las contrataciones se convierta en despidos generalizados.

Las próximas reuniones de la Reserva Federal están previstas para septiembre, noviembre y diciembre. Los analistas de Citigroup y JPMorgan predicen que la Reserva Federal recortará los tipos en medio punto en sus dos próximas reuniones. Pero puede que sea demasiado tarde y que se vea obligada a hacer un recorte de tipos de emergencia antes de esa fecha.

Un recorte de emergencia, que no ha ocurrido desde los primeros días de Covid, es exactamente lo que la Fed necesita hacer, dijo el famoso profesor emérito de finanzas de Wharton Jeremy Siegel en la CNBC el lunes por la mañana.

“Está muy por detrás de la curva en este momento. Quiero decir que la Fed está en las gradas”, dijo Siegel. “Echas un vistazo a los datos; no es nada reconfortante”.

Preocupaciones por la IA

Las acciones también habían estado en alza durante los últimos dos años debido a las grandes apuestas en empresas tecnológicas involucradas en inteligencia artificial: muchos esperaban que la IA creara otra revolución industrial global.

Pero los beneficios de la IA son básicamente inexistentes, y la tecnología no probada aún no está lista para el momento de máxima audiencia. Algunos temen que nunca lo llegue. Los operadores están empezando a deshacer grandes operaciones en Apple, Nvidia, Microsoft, Meta, Amazon, Alphabet y otras acciones tecnológicas que habían estado subiendo desde principios del año pasado.

Warren Buffett, director ejecutivo de Berkshire Hathaway y una fuerza notoriamente tranquila cuando los mercados se descontrolan, también está abandonando el sector tecnológico. Acaba de vender la mitad de la participación de Berkshire en Apple, lo que es una señal preocupante para la salud del sector tecnológico.

Como esas empresas valen cada una cerca de un billón de dólares o más y representan una enorme parte del valor total del S&P 500, cuando los inversores venden acciones tecnológicas, eso tiene un efecto perjudicial masivo en el mercado en general.

¿Qué sucederá a continuación?

Los inversores están huyendo. Están vendiendo petróleo, criptomonedas y especialmente acciones tecnológicas. En cambio, están invirtiendo en refugios seguros como los bonos, lo que hace bajar los rendimientos del Tesoro.

Eso podría significar problemas para las cuentas de jubilación de algunas personas. Pero las personas que están cerca de jubilarse podrían beneficiarse si tienen una gran combinación de bonos, que se están beneficiando de la huida hacia la seguridad.

Las tasas más bajas, si la Fed sigue su ejemplo con recortes, podrían ayudar a reducir las tasas hipotecarias, las tasas de préstamos para automóviles y otros costos de préstamos al consumidor extremadamente altos. Sin embargo, esto podría significar que las personas que tienen dinero ahorrado podrían obtener menos intereses en los próximos meses.

Una cosa que no se debe hacer: entrar en pánico. Esto no es un colapso del mercado. Todavía no, al menos. Los inversores están nerviosos, pero no en pánico. La caída del lunes, si termina en los niveles actuales, ni siquiera se ubicaría entre los 100 peores días en la historia del mercado.

La única pregunta ahora es: ¿cuánto durará este miedo antes de que los inversores perciban una oportunidad de compra?

Análisis de David Goldman, CNN