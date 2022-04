El director general de Pinterest en América Latina, André Loureiro, reveló que la aplicación busca extenderse a la región y habilitar nuevas herramientas, por ejemplo, la opción de comprar sin salir de la App.

“Las empresas chilenas son actores importantes en la región y están creciendo en la plataforma de forma orgánica. Entonces, vemos una oportunidad para poder asociarnos y por eso es muy importante comenzar a trabajar aquí lo antes posible”, aseguró Loureiro a La Tercera.

Actualmente, sólo se puede comprar a través de Pinterest en España, Italia, Austria, Suiza, Países Bajos, Brasil y México. La idea de la aplicación es que este 2022 también se habilite la opción en Chile.

En ese sentido, detalló que “Pinterest es inspiración. No vienes a nosotros porque quieres comprar algo en particular, como en las otras plataformas. Si quieres comprar una silla, quieres ver muchas opciones y cómo se ven en diferentes contextos, forma o colores. Así puedes darte cuenta de que quieres una silla en particular. Entonces, como plataforma buscamos ofrecer esa experiencia: conectar la inspiración con la realización”.

Consultado por la llegada del nuevo Gobierno y el proceso constituyente, Loureiro dijo que “en nuestra industria el principal impulso es el comportamiento del usuario, son los principales impulsores y se mueven fuera de la realidad política. No importa el contexto político, no importa qué vaya a suceder con los gobiernos”.

“El usuario es el principal impulsor que nos ayuda a decidir cómo invertimos en la región. Nos centramos en el largo plazo y nos enfocamos más que nada en las tendencias de los usuarios“, afirmó.