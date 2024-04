En medio de su discurso en el Encuentro Nacional de la Empresa (Enade) 2024, el presidente Gabriel Boric pidió “cerrar la polémica” que se ha dado en torno a las cifras de crecimiento económico en Chile. “No me contento con el 2% (de crecimiento). Lo que hemos dicho, y con esto me gustaría cerrar esta polémica, es que crecer, aunque sea un poco, es distinto a tener una recesión, y que cuando se ajustan al alza las expectativas de crecimiento de Chile, es una buena noticia y no una mala”, sostuvo el mandatario.

Por ello, pidió cerrar el debate: “Pongámonos juntos el objetivo de crecer juntos, tanto para este año como para la próxima década. Estoy seguro, convencido (…) de que podemos lograrlo y podemos destrabar parte importante de las inversiones”.

Boric remarcó que “Chile puede más, y lo podemos conseguir si trabajamos en conjunto (…). Que no quede espacio a duda, el crecimiento es importante sin peros, no podemos mejorar la calidad de vida del pueblo si no mejoramos el crecimiento y la productividad y, a la vez, tenemos que lograr distribuir de manera más justa la riqueza que todos generamos”.