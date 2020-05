Hoy a las 09.30 de la mañana (horario de Nueva York), se reabrieron las puertas a la Bolsa. El gobernador de la ciudad, Andrew Cuomo, estuvo en Wall Street para tocar el timbre en el piso de la Bolsa y así marcar la reapertura del piso de negociación.

The NYSE trading floor reopens for first time in two months. https://t.co/LJA7w6CL57 pic.twitter.com/m5mmZBTKlo

— CNN Newsroom (@CNNnewsroom) May 26, 2020