Este lunes, la Real Academia de las Ciencias de Suecia anunció que el Premio Nobel de Economía 2023 fue adjudicado a Claudia Goldin por sus trabajos relacionados con las mujeres en el mercado laboral.

Goldin se convirtió así en la tercera mujer que recibe este galardón en la historia de los premios, después de su compatriota Elinor Ostrom en 2009 y de la francesa Esther Duflot en 2019.

“Ella proporcionó el primer relato completo de los ingresos de las mujeres y su participación en el mercado laboral a lo largo de los siglos. Su investigación revela las causas del cambio y las principales fuentes de la brecha de género”, señalaron desde la organización sueca.

BREAKING NEWS The Royal Swedish Academy of Sciences has decided to award the 2023 Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel to Claudia Goldin “for having advanced our understanding of women’s labour market outcomes.” #NobelPrize pic.twitter.com/FRAayC3Jwb

Goldin analizó datos de Estados Unidos y explicó la brecha salarial entre mujeres y hombres por motivos educativos y por el nacimiento del primer hijo. Las mujeres están “muy subrepresentadas” en el mercado laboral mundial y, cuando trabajan, “ganan menos que los hombres”, recordó la academia.

“Claudia Goldin ha rastreado los archivos y recopilado más de 200 años de datos de Estados Unidos, lo que le ha permitido demostrar cómo y por qué las diferencias de género en los ingresos y las tasas de empleo han cambiado con el tiempo“, agregaron en el comunicado de prensa.

Jakob Svensson, presidente del Comité del Premio de Ciencias Económicas, señaló que “comprender el papel de la mujer en el trabajo es importante para la sociedad. Gracias a la innovadora investigación de Goldin, ahora sabemos mucho más sobre los factores subyacentes y qué barreras habrá que superar en el futuro”.

