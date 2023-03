En el marco de su exposición en el seminario anual de BTG Pactual Latam Focus 2023, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, anticipó que el mercado de capitales podría recuperar lo que perdió tras los retiros de las AFP en un plazo de siete a diez años.

“Parece harto, pero sin eso nos demoraríamos más de 20 años en poder recuperar ese mercado de capitales“, comentó el secretario de Estado.

Ministro de Hacienda: “En el último tiempo, los indicadores de incertidumbre han mejorado respecto de antes de la crisis. Si bien es tentador asociar esto al plebiscito, hay otros factores, como la evolución del escenario político y los niveles del gasto fiscal. #LatamFocus2023 pic.twitter.com/CpPQVocXRi — BTG Pactual Chile (@btgpactualchile) March 28, 2023

“Un sistema con puro financiamiento fiscal no va a ser capaz de asegurar continuidad de ingresos”

Para lograrlo, Marcel enfatizó en fortalecer el pilar de capitalización individual y en la inversión de las reservas del seguro social en el mercado de capitales.

De acuerdo a lo consignado por el Diario Financiero, el ministro de Hacienda enfatizó en la importancia de la reforma previsional, impulsada por el Gobierno. Medida que, recordó, propone un sistema mixto con tres pilares: financiamiento fiscal, un componente de capitalización individual y un seguro social capaz de cubrir las contingencias de la vida.

“Un sistema con puro financiamiento fiscal no va a ser capaz de asegurar continuidad de ingresos, a menos que tengamos una carga tributaria infinitamente mayor a la que tenemos hoy día”, subrayó. Asimismo, agregó que “tenemos que combinar esos tres elementos. En torno a eso, hay mucho espacio para ponerse de acuerdo. (…) Si no construimos sobre esos tres pilares, no vamos a tener un sistema de pensiones que sea capaz de responder a la sociedad“.

Finalmente, precisó que sin la reforma, la mediana de pensiones puede complementarse con el aumento de la PGU, con el aumento en el rendimiento o la capitalización de los fondos individuales y el aumento del seguro social en un 48%.