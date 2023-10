Máximo Pacheco, presidente del directorio de la Corporación Nacional del Cobre (Codelco), afirmó que la cuprífera está asumiendo endeudamientos del Estado de Chile y reiteró que la empresa “no está en venta”.

La compañía tiene una deuda de US$ 18 mil millones, siendo una de sus principales dificultades. Al respecto, el ingeniero comercial destacó, en entrevista con Infinita, la colocación del bono por US$ 2 mil millones gracias a su producción. Sin embargo, recalcó la situación que enfrenta la empresa.

¿Qué dijo?

Pacheco explicó que el endeudamiento corresponde al retiro de todas las utilidades que la corporación produce.

También se refirió a la deuda que asume la compañía: “El ministro de Hacienda dice ‘¿sabe qué más?, en vez de yo -el Estado- endeudarme, que vaya Codelco como Estado a endeudarse’. Esa es una decisión completamente legítima del Estado de Chile”.

No obstante, el economista socialista aseguró que el Fondo Monetario Internacional (FMI) “lo tiene perfectamente considerado: cada vez que una empresa pública se va a endeudar afuera, eso se llama deuda de las empresas, y cada vez que el Estado sale a endeudarse, eso se llama deuda del Estado”.

Finalmente, Máximo Pacheco no quiso ponerse un valor a la corporación, indicando que es un ejercicio que no necesita. “Codelco no está en venta. Lo que importa es que Codelco sea un negocio sostenible, que los costos de producción sean competitivos, que dé utilidades (…). Codelco no está a la venta, aunque algunos quieran privatizarla”, sentenció.