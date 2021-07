Tras convertirse en la segunda empresa chilena en alcanzar la categoría “unicornio”, otorgada a firmas que logran un valor superior a los US$ 1.000, The Not Company continúa creciendo de manera global y sorprendiendo en el mercado. CNN Chile habló con su CEO, Matías Muchnik, sobre este logro y sus proyecciones: “significa la validación de una hipótesis que partimos hace cinco años y medio, de cambiar la industria, de hacer un sistema más sustentable (…) nos inyecta US$ 235 millones para poder seguir haciendo lo que hacemos: sacar al animal de la ecuación con productos extremadamente ricos y sustentables, con una marca que comunica muy bien y no solo en Latinoamérica, sino que ahora también en EE.UU.”. De esta forma, la marca de alimentos de origen vegetal superó el valor de Entel (US$ 1.430 millones) y AES Gener (US$1.630 millones). Entre sus inversores, entraron Tiger Global, uno de los fondos más grandes del mundo y figuras del deporte como Roger Federer y Lewis Hamilton.