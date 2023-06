Este miércoles, la Cámara de Diputadas y Diputados rechazó la idea de legislar el proyecto de sexto retiro de los fondos de pensiones.

Con 48 votos a favor, 63 en contra y 3 abstenciones, la medida no se podrá volver a presentar hasta el año 2024.

Al respecto, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, señaló el rechazo a la iniciativa “significa que la gran mayoría de los parlamentarios ha comprendido que los retiros no son ayuda para la ciudadanía. Muchas de las intervenciones que tuvimos en la sala a favor del retiro, mencionaron la palabra ayuda. Ayuda no es hacer que una persona gaste sus ahorros, no es hacer que una persona liquide sus activos“.

“La ayuda es cuando otro, en este caso el Estado, apoya a las personas”, precisó el jefe de las finanzas públicas.

Asimismo, agregó que: “Hacer que las personas se gasten sus ahorros, no es una ayuda. Yo sé que hay mucha gente que pensaba que estos recursos podía usarlos para distintos fines, muchos de ellos, muy loables, pero hay que decir la verdad, los retiros masivos de fondos de pensiones, fundamentalmente, generan un alivio de corto plazo, pero un problema de largo plazo para mucha más gente que la que retira fondos de pensiones”.

En ese sentido, acotó que de producirse este retiro “5 millones de personas habrían quedado sin fondos de pensiones. Si se hubiera producido este retiro, la inflación habría crecido, en nuestras estimaciones, cerca de 10 puntos porcentuales“.

“Está archi comprobado, muy discutido, cuál ha sido el impacto de los retiros de fondos de pensiones sobre la inflación en Chile. En Chile la inflación ha sido más alta que en otros países y eso se debe fundamentalmente a los retiros anteriores”, añadió.

El secretario de Estado también expresó que las condiciones han cambiado en la economía. “Ya no estamos encerrados por la pandemia, la economía va mejorando, tenemos un Gobierno que está comprometido con implementar medidas en favor de la población, sabemos las consecuencias de los retiros, todo eso configura un escenario distinto. Por eso, es que hemos tenido cuatro votaciones en los últimos dos años que rechazan los retiros de fondos de pensiones”.

“Como Gobierno estamos comprometidos con ayudar a la ciudadanía, pero ayudarla de verdad. Ayudarla con recursos que se aporte a las personas que tienen problemas, a las personas de menores ingresos, tenemos ahora iniciativas que van orientados a la clase media, esas son ayudas de verdad. Lo otro, es una ilusión que desgraciadamente se instala en muchas personas, pero que a la larga es un castigo de magnitud mucho mayor“, zanjó.