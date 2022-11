El ministro de Hacienda, Mario Marcel, participó de una actividad en la Región del Biobío donde se refirió al escenario económico que actualmente enfrenta el país y también a lo que podría suceder a futuro en esta materia.

“Llevamos meses con analistas y titulares que nos asustan con la recesión y el colapso económico que viene. Pero en estricto rigor el ajuste económico ha ocurrido este año“, señaló el secretario de Estado durante el Encuentro Regional de Empresas del Biobío 22.

En ese sentido, planteó que “si hoy no estamos viviendo un colapso económico, no es que venga mañana, sino es que no ocurrió“.

“Lo más probable es que terminemos el año con una inflación cercana al 12% y veamos una caída en todo 2023. Probablemente en abril vamos a estar en un dígito y cerrando el año cerca del 4%. Podemos empezar a ver la luz al final del tunel”, explicó el titular de Hacienda.

Cabe mencionar que los últimos datos del Índice de Precios al Consumidor (IPC), correspondientes al mes de octubre, revelaron un aumento mensual de 05%, acumulando un alza de 12,8% en doce meses.