El pasado 21 de enero, el presidente electo, Gabriel Boric, se inclinó por Mario Marcel para liderar el Ministerio de Hacienda durante la administración que comenzará el 11 de marzo.

Este jueves, en su último día al mando del Banco Central, el futuro secretario de Estado detalló a Radio Cooperativa que sostuvo “largas conversaciones” con el frenteamplista antes de acceder a la propuesta. “Podía aportar más al bienestar y desarrollo del país”, afirmó Marcel sobre su decisión de integrar el Gobierno.

Asimismo, abordó los dichos de Daniel Jadue (PC), quien aseguró que “todos sabemos que -Marcel- es un defensor del credo neoliberal”.

“Yo siempre me he definido como socialdemócrata y las cosas que he promovido en mi desempeño en cargos públicos fundamentalmente tienen que ver con la responsabilidad fiscal, con asegurar que existan los recursos para que se puedan cumplir los compromisos con la ciudadanía, buscar acuerdos que hagan viable las reformas”, señaló.

En ese sentido, sostuvo que “si la responsabilidad y el diálogo lo asociáramos al neoliberalismo, le estaríamos haciendo un tremendo regalo. No creo que lo merezca”.

Retiros de fondos de pensiones

El futuro titular de Hacienda reafirmó que el programa del próximo Gobierno no contempla un nuevo retiro de fondos previsionales.

“Tenemos que recordar que los retiros surgieron en un momento en que no había una respuesta apropiada del Estado en términos de apoyo a las familias que estaban enfrentando mayores dificultades por la crisis”, explicó.

Asimismo, indicó que junto con el arribo de la nueva administración, vendrá también “un nuevo escenario económico” ante el cual “nos encargaremos de no llegar a ese punto”.

“Nuestra prioridad no es liquidar los ahorros, sino que la reforma de pensiones y la construcción de un sistema previsional que tenga apoyo transversal”, puntualizó.