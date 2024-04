El ministro de Hacienda, Mario Marcel, manifestó que le gustaría que el Encuentro Nacional de la Empresa (Enade) 2024, que comienza este jueves, sea una instancia sustantiva y que no esté basada en frases.

En la instancia participan empresarios y líderes, junto a autoridades de Estado, entre ellos, el presidente Gabriel Boric y ministros de Gobierno. Crecimiento económico y seguridad son los principales temas que serán abordados. No obstante, la reunión ocurrirá en medio de emplazamientos y respuestas que han surgido desde el Ejecutivo por “discursos catastrofistas” del sector.

¿Qué dijo Marcel?

Tras ser consultado por el evento de este jueves, el titular de Hacienda expresó desde el Palacio de La Moneda que espera que el encuentro de mañana “sea sustantivo, que no sea un encuentro basado en frases, sino que vaya al fondo de los desafíos que tenemos y cómo nos podemos encontrar, aunque tengamos ideas distintas, aunque tengamos visiones distintas, cómo nos podemos encontrar en la búsqueda de un mejor futuro para nuestra economía y para las chilenas y chilenos”.

“Eso es básicamente lo que yo creo que todo el mundo espera”, agregó.

Respecto a la inmovilidad, lema que promueve el encuentro, el ministro dijo que “es algo que nosotros no podríamos, sino compartir, porque creemos que la inmovilidad no le hace bien al país, no le hace bien a la política, no les hace bien a las empresas y sobre todo no le hace bien a la ciudadanía”.