“Tendría efectos catastróficos para la población que más queremos ayudar“. Con esas palabras, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, le cerró la puerta del Gobierno a los proyectos de autopréstamo con recursos de los fondos previsionales que están siendo tramitados en la Cámara de Diputadas y Diputados.

El secretario de Estado sostuvo que “las AFP no tienen guardada la plata en efectivo, sino que sus activos están invertidos en el mercado de capitales y, además, no se pueden endeudar. Por lo tanto, la única alternativa para materializar el autopréstamo es que la AFP liquide activos de su cartera de inversiones o se le autorice endeudarse“.

“Los dos tipos de operaciones son de enormes magnitudes. En el fondo, la AFP tendría que absorber todo el crédito de la economía en un año o hacer que se duplique“, agregó. En esta línea, afirmó que la “liquidación de sus activos sería equivalente a más de los tres retiros que se materializaron”.

Marcel manifestó que, más que un autopréstamo, es un “retiro de fondos encubierto” que traería consigo graves efectos para la economía. “Un autopréstamo en condiciones de las mociones que considera la comisión, es un retiro de fondos encubiertos, que solo alimentará un círculo vicioso de más inflación, mayores tasas de interés y caída de valor de los fondos”.

“Dará el golpe de gracia a la población más necesitada de ayuda en la actualidad, con efectos negativos muy superiores incluso a los tres retiros de fondos sumados en conjunto”, dijo el ministro, quien recalcó que “esta medida, y especialmente en su versión de autopréstamos del 100%, tendría (…) impactos en el presupuesto fiscal que pueden ser incalculables”.

Por otra parte, señaló que “antes de que alguien empiece a pagar un peso de vuelta de estos créditos, el mercado de capitales ya va a estar destruido (…). Un préstamo donde no hay un mecanismo claro para devolver los fondos, no es un autopréstamo, es un autoengaño, porque es creer que vamos a devolver un préstamo, cuando en realidad no lo vamos a hacer”.

Finalmente, sostuvo que el autopréstamo de la reforma previsional propuesta por el Gobierno es acotado, con mecanismos claros de devolución para usarlo una sola vez en la vida. Asimismo, aseguró que el Ejecutivo anunciará “en los próximos días” ayudas sociales focalizadas para los sectores más necesitados.