El emprendedor chileno y fundador de Algramo, José Manuel Moller, fue galardonado este lunes por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) con el máximo premio ambiental las soluciones innovadoras contra la contaminación por plásticos, Campeones de la Tierra 2023.

Desde su creación en 2005, el reconocimiento se ha concedido a iniciativas pioneras en la protección de las personas y el planeta. Este galardón constituye la más alta distinción de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en materia de medio ambiente.

La edición de este año premio a una alcaldesa, una fundación sin ánimo de lucro, una iniciativa gubernamental, una empresa con fines sociales y un consejo de investigación por sus soluciones innovadoras y su acción transformadora para hacer frente a la contaminación por plásticos, indicaron desde el programa.

