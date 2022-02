Continúa la preocupación en el país por el alza de la bencina, situación que se ha intensificado con las crecientes tensiones entre Ucrania y Rusia.

El precio del petróleo alcanzó su nivel más alto en los últimos siete años, afectando directamente en el precio de la bencina en todo el mundo, mientras en Chile ya superó los $1.000 en todos los octanajes.

Los expertos han explicado que entre las principales razones se encuentra el alto valor del tipo de cambio en los países emergentes, entre los que está Chile, a modo de reacción ante la incertidumbre mundial, junto a las continuas subidas del petróleo por bajos niveles de producción debido al incremento de la demanda en pandemia.

CNN Chile conversó con algunas personas que utilizan su auto diariamente por motivos laborales, quienes manifestaron sus dificultades con el alza, como que su gasto semanal subió de $20 mil a $50 mil, o se ha elevado cerca de un 70%, y que se ha transformado “en un precio impagable“.

Los especialistas han confirmado que si se llega a concretar la invasión rusa a Ucrania, aumentaría la incertidumbre, afectando aún más los precios del combustible. Esto significaría también que Estados Unidos podría imponer sanciones sobre Rusia, debido a que el país es uno de los mayores productores del mundo, desarrollando 11,2 millones de barriles diarios.

En dicho contexto, el gran problema surgiría con el acaparamiento de algunos consumidores que intenten asegurar el suministro, provocando más alza del precio.

Al respecto Michelle Labbé, economista jefe de Dominus Capital, sostuvo que la invasión “aumenta la incertidumbre respecto de si afectará la producción de petróleo proveniente de Rusia y si Estados Unidos impondrá o no sanciones a las exportaciones de petróleo de Rusia”.

En ese sentido, la proyección de los expertos no es muy auspiciosa, manifestando que el escenario no cambiará en el corto plazo. Es más, hasta hoy el barril se mantiene en los US$ 90, pero con toda la situación en Europa Oriental se cree que podría superar la barrera de los US$ 100.