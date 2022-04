Este lunes, la Cámara de Diputadas y Diputados votará el proyecto de retiro de fondos previsionales -más conocido como quinto retiro- y la propuesta alterativa presentada por el gobierno de Gabriel Boric.

Mientras el Ejecutivo propone un retiro acotado que genere menor impacto en la economía nacional, diversos parlamentarios y bancadas abogan por un retiro del 10% similar a los anteriores -o incluso total- de los fondos previsionales.

“Comprendemos las expectativas que tiene la ciudadanía respecto al tema de los retiros, pero creo que es una política que, si bien es muy popular, no es lo más responsable ahora”, dijo la ministra secretaria general de Gobierno, Camila Vallejo, en Tolerancia Cero.

La ministra del Trabajo, Jeannette Jara, sostuvo que la propuesta parlamentaria de quinto retiro “no es tan universal”, ya que “más de 4 millones de personas casi no tienen saldo en sus fondos previsionales. De hecho, 2 millones no tienen ni un peso que retirar”.

“Si bien nosotros no hemos estado de acuerdo con este quinto retiro, como Gobierno (…) hay una realidad de la que sí hay que hacerse cargo: las familias chilenas viven con la presión de las deudas”, recalcó la secretaria de Estado en conversación con Canal 13.

¿Qué requieren los proyectos para ser aprobados?

Los proyectos necesitan votaciones distintas para avanzar en la discusión en el Congreso. El proyecto del quinto retiro requiere 93 votos para ser aprobado, mientras el proyecto alternativo necesita 78 votos para avanzar directamente al Senado.

Cerca de las 15:00 horas de este lunes comenzará la sesión en la sala para que los parlamentarios y parlamentarias manifiesten sus opiniones respecto a ambas iniciativas. La jornada no se extendería más allá de las 23:00 horas.