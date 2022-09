Los ministros de Hacienda, Economía y Trabajo, quienes conforman el equipo económico del Gobierno, se reunieron este lunes con representantes de los gremios de empresarios, Pymes y trabajadores, para conversar los próximos pasos en la materia tras el contundente triunfo del Rechazo el pasado domingo en el plebiscito de salida.

En detalle, estuvieron presentes la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa), Central Unitaria de Trabajadores (CUT) y agrupaciones de Pymes como Unapyme y Asech, en un encuentro que ya estaba planeado antes del plebiscito, para discutir los principales temas de la agenda económica nacional, ganara el Apruebo o, como finalmente ocurrió, el Rechazo.

Lo que se ha buscado es la manera de ir reconfigurando el escenario, ya que, tras el plebiscito, “cambia el eje político“, como dijo el presidente de la CPC, Juan Sutil,y el ministro Marcel, algo que implica ir rediseñando la hoja de ruta. No obstante, la CUT manifestó que en materia laboral el eje no cambia, pero que hay que abrirse al diálogo. Ellos esperan que debates como las 40 horas y la reforma de pensiones no se vean dilatados en el Congreso.

David Acuña, presidente de la CUT, indicó que “en Chile existe un proceso de cambio, que es entendido por todos los actores, aquí nadie ha dicho que este proceso se va a detener, y esperamos que las voluntades que han manifestado los empleadores y políticos sean verdades“, agregando que “la agenda de Gobierno va a seguir, se va a fortalecer, debiera seguir; nosotros no somos Gobierno, somos contraparte, nosotros representamos los intereses de las y los trabajadores”.

Luego de la reunión con la CUT se dio paso al encuentro con los representantes del empresariado, CPC y Sofofa, liderados por Sutil y Richard Von Appen. En la instancia acordaron establecer una agenda para fomentar las inversiones y productividad. En dicho contexto, Juan Sutil manifestó que “la ciudad ha sido muy clara, en términos de que quieren más paz, democracia, que se hagan las cosas bien, salir de la polarización (…) tenemos que pensar en cómo avanzar en los compromisos que se han tomado, hay un compromiso para hacer una buena Constitución, moderna, que nos lleve al desarrollo, que nos lleve al futuro”.

Por parte de la Pymes, Marcos Rivas, presidente de la Asech sostuvo que “la acción que ganó con esa contundencia, refleja que la propuesta de nueva Constitución tenía una serie de normas que generaban incertidumbre, y hoy da certidumbre. “Pero si eso no se acompaña en los próximos meses de un nuevo proceso que tiene que liderar el Gobierno con una agenda agresiva pro crecimiento y pro inversión, creo, desde los emprendedores, que no vamos a lograr propiciar un mejor escenario para las Pymes”.

En cuanto al trabajo del Gobierno, cuando desde las carteras mencionadas han logrado el acuerdo de salario mínimo con las Pymes, así como la reforma de pensiones, de la que aún no hay fecha definida para su presentación en el Congreso. Lo concreto es que quienes tendrán los detalles serán la CUT y los parlamentarios de la Comisión de Trabajo.

“Respecto a la reforma de pensiones, me gustaría señalar que esta se inició con un proceso de diálogo social, un diálogo de carácter tripartito, donde concurrió la CPC y la CUT en cada una de las regiones del país (…) es un ejercicio que hemos estado realizando y que por parte del presidente se nos llama a profundizarlo”.