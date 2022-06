La ministra de Minería, Marcela Hernando, en representación del Gobierno, anunció este miércoles el inicio del proyecto que busca crear un Instituto del Litio y Salares en el norte de Chile, con el fin de impulsar la actividad minera. Esto en el marco de la pasada cuenta pública, en que el presidente Gabriel Boric manifestó que el gobierno creará una Empresa Nacional del Litio.

Según consignó Biobío Chile, la ministra Hernando adelantó que “hemos empezado a crear una red de investigadores de universidades e institutos públicos”, señalando también que el Gobierno buscará retomar las conversaciones con las comunidades.

El contexto para una posible Empresa Nacional del Litio aún es incierto, luego de la controversial y fallida licitación que impulsó la administración de Sebastián Piñera, en cuyo caso la Corte Suprema acogió dos recursos de protección presentados por comunidades atacameñas, reclamando que las bases del proceso no indicaron el lugar físico en que se desarrollarían las faenas.

En cuanto al futuro Instituto, la cartera de Minería indicó que se podría instalar en la región de Antofagasta o Atacama. En ese sentido, precisaron, en cuanto al rol de las entidades privadas en la industria del mineral, Hernando sostuvo que en este caso será minoritario.

En la Comisión de Minería del Senado, la presidenta de la instancia, Loreto Carvajal (PPD), afirmó que este rol debe ser evaluado, mostrando además su preocupación por los tiempos que tiene la iniciativa para ejecutarse: “¿Hasta qué punto van a participar los privados?, ¿cuáles serán los tiempos para las futuras licitaciones, si es que las hay?”, preguntó.

Por su parte, el representante Esteban Velásquez (FRVS) mostró sus reparos en torno al rol de los privados e indicó que la prioridad es ver cómo se desarrollaría una empresa nacional. “Hace rato que no tenemos presencia del Estado de verdad y no vamos a tener experiencia ni nada que los privados nos dicen que ya tienen, porque nosotros no somos capaces de atrevernos ya con un recurso natural“, afirmó.